El decreto de alquileres tumbado: tensiones políticas y falta de consenso en el Congreso

La votación del decreto de alquileres en el Congreso ha revelado las divisiones políticas en torno a la vivienda en España, con Junts defendiendo a los propietarios y Sumar intentando negociar sin éxito. El rechazo del decreto deja en evidencia la falta de una mayoría estable y la creciente fragmentación de intereses en el gobierno.

La votación del decreto de alquileres en el Congreso ha puesto de manifiesto una vez más las tensiones política s en torno a la vivienda en España.

Junts se ha posicionado como el partido defensor de los intereses de los propietarios, aunque no descarta apoyar algunas medidas a favor de los inquilinos. Sin embargo, cuando ha sido necesario elegir, ha optado siempre por proteger a los rentistas. Sumar, consciente de esta postura, intentó negociar el decreto con propuestas como bonificar a los propietarios afectados por la prórroga de contratos y reducir el IVA para los autónomos, algo que Junts reclamaba.

No obstante, esta transacción no contó con el respaldo del Ministerio de Hacienda, lo que ha generado frustración en Sumar. El decreto, que buscaba obligar a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subidas de precios más allá del 2% durante dos años, ha dejado en el aire la situación de quienes ya habían enviado el burofax sin que su contrato terminara.

Expertos jurídicos advierten que la última palabra podría corresponder a un juzgado, lo que refleja la falta de seguridad jurídica en esta normativa. En su libro *Un metro cuadrado*, la periodista Llucia Ramis recuerda cómo en 1959 el ministro de Vivienda, José Luis de Arrese, defendía un modelo de sociedad de propietarios en lugar de arrendatarios, una visión que parece resurgir en los debates actuales.

Los datos muestran una realidad preocupante: más del 60% de los inquilinos en Madrid y el 80% en Barcelona se han mudado al menos una vez en los últimos cinco años, y tres de cada cuatro desahucios se deben a impagos, afectando principalmente a personas en situación de pobreza. La extrema derecha y la derecha han utilizado el término 'inquiokupas' para desprestigiar a estos afectados, cuando en realidad son víctimas de un sistema que no garantiza derechos básicos.

La votación del decreto, que finalmente fue tumbado, dejó al descubierto la falta de una mayoría estable en el Congreso y la creciente fragmentación de intereses dentro de la coalición de gobierno. La ausencia de la mayoría de los diputados del Gobierno en el hemiciclo, con solo Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun presentes, refleja la poca prioridad que se le dio a una medida que afecta a miles de inquilinos.

La falta de consenso y la polarización política siguen siendo obstáculos para avanzar en soluciones efectivas a la crisis de vivienda





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