La campaña en España queda marcada por la polémica de los votos CERA en cajas de cartón y las críticas internas al PSOE tras la decisión de Revilla de votar en blanco.

La recta final de la campaña electoral en España se ha caracterizado por la tensión generada por imágenes de urnas improvisadas. El presentador Vicente Vallés identificó esta semana que el ambiente en las últimas horas previas a los comicios está dominado por la incertidumbre sobre la legitimidad del sufragio.

El foco principal recae en los consulados donde se aplica el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las autoridades han tenido que habilitar cajas de cartón independientes para separar las papeletas de ciudadanos nacionalizados bajo la conocida como Ley de nietos.

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Polémica legal y separación de papeletas

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho al voto de más de 163.000 personas nacionalizadas por esta vía. Por ello, los consulados recogen y custodian estas papeletas por separado para remitirlas a la Junta Electoral Central.

Las juntas electorales deberán determinar finalmente qué ciudadanos tienen derecho a participar en los comicios del 29 de noviembre. Esta medida ha generado largas colas y críticas sobre la transparencia del proceso por partidos como el PP y Vox.

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Fractura interna y críticas al PSOE

Paralelamente, la campaña se ve ensombrecida por una ofensiva lanzada por el PSOE contra uno de sus propios dirigentes. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que va a votar en blanco el 29 de noviembre, una decisión que ha provocado una reacción inmediata.

El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha salido en defensa de Pedro Sánchez. Bono pidió públicamente a González que rectifique y no vote en blanco, sumándose a otros dirigentes del partido que han querido marcar distancias con esta postura.

El exministro de Felipe González, José Luis Corcuera, señaló que el actual líder ha transformado el partido hasta desaparecer su idea de socialdemocracia. Por su parte, el exsenador Paco Vázquez declaró que votará al PP para regenerar su antiguo partido.

Pronósticos y el debate electoral

En el ambiente político general, el exalcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no fue el único con opiniones. Revilla, convencido del resultado, afirmó que hay alta probabilidad de que el PSOE sea la lista más votada.

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Sin embargo, Revilla predijo que existe un 95 por ciento de posibilidades de que el presidente sea Alberto Núñez Feijóo. Estas declaraciones contrastan con las expectativas de otros actores que buscan el voto estratégico en el próximo enfrentamiento directo.

El debate a cuatro con Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Ada Colau programado para el 29N será crucial. El exministro César Antonio Molina consideró un error grave que Bono interviniera en la campaña, sugiriendo intereses particulares en sus declaraciones.