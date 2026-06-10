El DAO de la Guardia Civil ordenó a la UCO no investigar al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz

Declaraciones de agentes de la UCO en el sumario del juez Pedraz revelan que el director general de la Guardia Civil habría ordenado limitar la investigación sobre el trato de favor presunto a David Sánchez, hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz, con instrucciones de que "no hubiera nada" en su contra.

El escándalo que involucra al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ha dado un nuevo giro trascendental con la filtración de un informe de la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil .

El documento, que forma parte del sumario del juez Pedraz en la causa por las denominadas "cloacas" del Estado, recoge declaraciones juramentadas de varios agentes que describen una supuesta presión política para limitar las investigaciones. Según estos testimonios, el director general de la Guardia Civil (DAO) habría ordenado directamente a la UCO que no profundizara en la investigación sobre las actividades de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, con instrucciones explícitas de que "que no haya nada" que lo incrimine.

Las averiguaciones se centraban en un posible trato de favor para conseguir un puesto de alto cargo en dicha institución, un ascenso que finalmente logró años después. La reunión clave tuvo lugar el 12 de julio de 2024, cuando el entonces DAO, Leonardo Blanco, citó a responsables de la UCO en su despacho.

Los agentes, que habían ejecutado un auto judicial de la jueza Beatriz Biedma para registrar e incautar los correos corporativos de los investigados, encontraron a su superior "enfadado y contrariado". Blanco les reprochó no haberle informado con antelación del contenido del informe que iban a presentar a la juez.

En ese encuentro, el DAO llegó a afirmar que "la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos" y presionó para que el próximo informe, encargado para el viernes 19 de julio, estuviera listo en una semana y, según se desprende de las declaraciones, no contuviera datos que perjudicaran al hermano del presidente. La instrucción de limitar el alcance de la investigación se formalizó en una reunión posterior.

Según la declaración del jefe de la UCO, Antonio Balas, recogida en el sumario, el DAO "indicó que, en 'aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política', no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la initiative". Esta instrucción habría sido específica para el caso de David Sánchez y para otros procedimientos con repercusión política.

Esta cadena de mando, con un alto cargo civil dando instrucciones directas a la unidad operativa más elitista de la Guardia Civil, ha Levantado alarmas sobre posibles intromisiones políticas en investigaciones judiciales en curso. El caso, que ya había sido publicado por este medio sobre los correos enviados por David Sánchez a la cuenta de Pedro Sánchez "pedrosanchez1212" y a la de su esposa, Begoña Gómez, para buscar un favorecimiento en su carrera administrativa, ahora adquiere una dimensión institucional mucho mayor al afectar al máximo órgano de dirección de la Guardia Civil





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