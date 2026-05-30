El Día de las Fuerzas Armadas congrega a miles de personas en Vigo en un desfile histórico presidido por los Reyes y la Princesa

Los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas se han celebrado en Vigo con un desfile aéreo y terrestre que ha contado con la participación de más de 3.700 militares, decenas de vehículos y aeronaves, y la presencia institucional del rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor, en su primera vez en este evento. La jornada ha incluido el tradicional salto paracaidista, el homenaje a los caídos y el sobrevuelo de la Formación Mirlo, entre otros momentos destacados.

Los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas se celebran hoy en Vigo , marcando un hito al ser la primera vez que la ciudad gallega acoge esta semana de eventos.

La jornada, presidida por el rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor, ha congregado a miles de ciudadanos a lo largo de la Avenida de Samil para presenciar un desfile aéreo y terrestre que muestra la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas. El programa, que se extiende desde el pasado martes hasta el domingo 31 de mayo, incluye múltiples actividades destinadas a acercar el trabajo militar a la sociedad.

Entre los momentos más destacados se encuentran el tradicional salto paracaidista, el sobrevuelo de la Formación Mirlo con los colores de la bandera nacional y el desfile de más de 3.700 efectivos, además de un amplio despliegue de vehículos, aeronaves y material militar. La princesa Leonor, que se encuentra en el tercer año de su formación castrense en la Academia General del Aire, participa por primera vez en este evento, consolidando su preparación para su futuro rol como capitana general de las Fuerzas Armadas.

La organización ha informado que en la parte aérea volarán unas 30 aeronaves de caza, 16 de transporte, 25 helicópteros y la aeronave del salto paracaidista. En tierra desfilarán 3.746 militares, entre ellos 344 mujeres, ataviados con uniformidad de gala, junto a 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capital' 1º de la Legión, la cabra Baraka. También se exhibirán 109 vehículos y 32 motocicletas.

El desfile, de aproximadamente 1,1 kilómetros de longitud, ha comenzado a las 12.00 horas con la llegada de los monarchos a la tribuna real, donde se les rindieron honores. Posteriormente, el rey pasó revista al Batallón de Honores y los monarcas saludaron a las autoridades. El salto paracaidista, protagonizado por el subteniente Alberto Vidal y el sargento primero Pablo García Matanza, ambos originarios de Galicia, fue especialmente emotivo al portar la bandera de España.

Tras el izado de la bandera, se realizó el homenaje a los caídos, coincidiendo con el sobrevuelo de la Formación Mirlo. Este año, la Patrulla Águila ha sido sustituida por la Formación Mirlo, compuesta por cinco aeronaves de instructores de vuelo de la Academia General del Aire y del Espacio, como parte de la renovación de la flota con los nuevos Pilatus PC-21.

Antes del acto central, durante la jornada del viernes, Vigo ya había sido escenario de demostraciones de capacidades militares por tierra, mar y aire, con maniobras de precisión, simulacros de ataque y defensa -incluido el uso de un dron suicida- y un desembarco anfibio en la playa de Samil. Los Reyes y la Princesa también saludaron a las autoridades militares responsables y a los participantes en el desfile, tras lo cual se procedió al arriado de la bandera nacional.

La celebración, que tiene lugar cada año desde 1978, subraya el orgullo de pertenencia a las Fuerzas Armadas y fortalece el vínculo entre el ejército y la ciudadanía, en un contexto donde la institución militar goza de un alto grado de reconocimiento social. El ambiente festivo se mantuvo desde primera hora de la mañana, con muchos asistentes que madrugaron para asegurar un buen lugar en el paseo marítimo.

La elección de Vigo como sede de estos actos centrales refleja la importancia de la ciudad en el panorama nacional y su capacidad para albergar eventos de gran envergadura. El Ministerio de Defensa ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de todas las actividades. Entre los asistentes se encontraban diversas autoridades civiles y militares, así como representantes de la sociedad civil.

La presencia de la princesa Leonor, que yaha participado en el desfile del 12 de octubre y en la Pascua Militar, simboliza la continuidad institucional y el compromiso de la Corona con las Fuerzas Armadas. El desfile terrestre incluyó a unidades de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La exhibición material mostró el equipamiento moderno con el que cuentan las fuerzas, desde vehículos blindados hasta sistemas de comunicación avanzada. La jornada ha sido transmitida en directo por diversos medios de comunicación, permitiendo a quienes no han podido asistir seguir los actos en tiempo real. La celebración del Día de las Fuerzas Armadas no solo tiene un carácter institucional, sino también una profunda carga emocional para los militares y sus familias.

El homenaje a los caídos es uno de los momentos más solemnes, en el que se recuerda a quienes han perdido su vida en servicio a España. La formación Mirlo, con su vuelo en colores rojo y gualda, ha cautivado al público presente, demostrando la pericia de los pilotos. La elección de paracaidistas naturales de Pontevedra y Lugo ha sido interpretada como un gesto de cercanía hacia Galicia, región anfitriona de los actos.

Tras la finalización del desfile, los Reyes y la Princesa se han despedido de las autoridades y se ha arriado la bandera nacional, poniendo fin a la ceremonia oficial. No obstante, las actividades relacionadas con el Día de las Fuerzas Armadas continuarán durante el fin de semana en Vigo, con jornadas de puertas abiertas en bases militares y exhibiciones adicionales.

La ciudad ha vivido una auténtica fiesta de la defensa, con una amplia participación ciudadana que ha superado las expectativas iniciales. La organización ha agradecido la respuesta del público y ha destacado el éxito de la iniciativa de acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. En definitiva, el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo ha sido una muestra de unidad, tradición y modernidad, reforzando el espíritu de cuerpo y el compromiso con la Constitución.

La presencia de la princesa Leonor, en medio de su formación militar, ha sido uno de los focos de atención, señalando la importancia que la Corona concede a la institución castrense. Los actos han transcurrido sin incidentes, en un ambiente de respeto y solemnidad, tal y como estaba previsto. La ciudad de Vigo ha quedado como escenario de una celebración que quedará en la memoria colectiva de sus habitantes y de todos los españoles





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