El Cuponazo de la ONCE: Un viernes más reparte alegría y millones

El Cuponazo de la ONCE, celebrado cada viernes, ha repartido millones en premios este 19 de septiembre de 2025. Descubre los números ganadores y cómo el sistema 'Gana por los dos lados' amplía las posibilidades de obtener premio.

Si nos centramos únicamente en el Super Once y el Triplex, podríamos perder la noción del día en que vivimos, pero el sorteo que, sin lugar a dudas, señala el final de la semana es el Cuponazo de la ONCE . Como cada viernes, este juego de azar reparte generosos premios a los afortunados participantes. El Cuponazo , conocido por su atractiva distribución de ganancias, ofrece una experiencia emocionante a sus jugadores.

El sorteo del Cuponazo se ha convertido en una tradición semanal para muchos, generando expectación y esperanza en cada jugada. La posibilidad de cambiar la vida de un día para otro atrae a un gran número de participantes cada semana. \Este viernes, 19 de septiembre de 2025, los números que han resultado agraciados con los jugosos premios del Cuponazo son: Combinación ganadora: 49471, Número de serie: 108. Aparte del premio principal, el Cuponazo brinda la oportunidad de ganar a través del sistema 'Gana por los dos lados'. Este ingenioso sistema recompensa a aquellos cupones que aciertan las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas. Esta característica aumenta significativamente las posibilidades de obtener algún premio, haciendo que el juego sea aún más atractivo. La ONCE, en su compromiso con la inclusión y el bienestar social, ofrece este sorteo como una forma de contribuir al desarrollo de la sociedad. El Cuponazo no solo es un juego de azar, sino también un vehículo para apoyar diversas iniciativas sociales. \El Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes en Madrid, a las 21:25h. El precio de cada cupón es de 3 euros, y cada uno de ellos contiene un número de cinco cifras y un número de serie. La ONCE organiza sorteos de lotería de manera diaria, aunque el Cupón Diario, a pesar de su nombre, se celebra de lunes a jueves. El Cuponazo es el sorteo que ofrece el premio más alto a nivel nacional dentro de los gestionados por la ONCE, lo que lo convierte en un juego muy codiciado. La transparencia y la fiabilidad son pilares fundamentales en la organización de los sorteos de la ONCE. Es importante destacar que los únicos resultados oficiales válidos son los que publica la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). LaSexta.com no se hace responsable de posibles errores u omisiones. La emoción y la expectativa que genera el Cuponazo cada semana lo convierten en un evento destacado en el panorama de los juegos de azar en España, atrayendo a una amplia audiencia que sueña con la posibilidad de cambiar su destino





