El Cuponazo de la ONCE sortea hoy 6 millones de euros: cómo jugar, horario y fiscalidad del premio

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ofrece un primer premio de 6.000.000 euros. Te explicamos el horario, cómo comprobar los números ganadores y cómo se tributa el premio según la normativa fiscal española.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE, uno de los eventos más esperados cada viernes en España, ofrece un premio principal de 6.000.000 de euros para el número completo y serie que coincida exactamente en la modalidad estándar de 3 euros por apuesta.

Este premio está reservado para un único cupón ganador. Además del primer premio, el juego distribuye cientos de premios secundarios y reintegros, junto con decenas de miles de premios menores a través de un sistema de coincidencias parciales. La celebración del sorteo se realiza cada viernes a partir de las 21:25 horas y puede seguirse en directo a través de los canales oficiales de JuegosONCE, la plataforma digital de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Los afortunados que resulten premiados podrán cobrar su premio a partir del día siguiente al sorteo, una vez que los resultados sean confirmados oficialmente por la ONCE, independientemente de si adquirieron el cupón en un punto de venta físico o a través de la plataforma en línea. En cuanto a la fiscalidad, Hacienda no retiene un porcentaje fijo de todo el premio, sino que se aplica un esquema similar al de otros premios de lotería: los primeros 40.000 euros de cada cupón premiado están exentos de tributación, y solo el exceso sobre esa cantidad tributa al 20% mediante un gravamen especial.

Este tratamiento fiscal favorece a los ganadores, permitiendo que una parte considerable del premio quede libre de impuestos. Para consultar los resultados del Cuponazo de hoy, los participantes pueden verificar sus números en la web oficial de JuegosONCE, en los puntos de venta autorizados o a través de la cobertura informativa de medios especializados.

La expectativa generada en torno a este sortsemanal es alta, ya que representa una oportunidad significativa para cambiar la vida de los ganadores con un solo acierto. La ONCE, como entidad que organiza el juego, destina los ingresos a fines sociales, principalmente a la atención y empleo de personas con discapacidad visual, lo que añade un componente solidario a la participación.

En resumen, el Cuponazo combina la emoción de un gran premio económico con la posibilidad de contribuir a una causa social, manteniendo un procedimiento claro en cuanto a pagos y fiscalidad





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