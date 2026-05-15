El Cuponazo de la ONCE: Ganar y premio por premio

El Cuponazo de la ONCE es un método de compra de boletos en la Lotería Nacional que permite a los apostantes elegir una combinación de números y jugar en una única apuesta. Si los cinco cifras y la serie del número premiado corresponden a la apuesta jugada, se gana un premio de 6.000.000 de euros. También hay la opción de convertir el Cuponazo en Cuponazo XXL, que permite jugar con una unidad adicional de apuesta y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros cada uno.

El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 6.000.000 de euros.

Cada viernes puedes ganar 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€ cada uno. Al pagar 2€ más por cada apuesta jugada puedes convertir tu cupón en Cuponazo XXL y ganar 15 millones de euros con 6 premios de 200.000€ cada uno. Para participar en el Cuponazo tienes que elegir una combinación y seleccionar la cantidad de cupones que quieres jugar.

La combinación ganadora está formada por 5 cifras y un número en la serie que vata desde el 1 hasta el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría. El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios





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Lotería Nacional Cuponazo De La ONCE Cuponazo XXL Premio De 6.000.000 De Euros Premios De La Primera Categoría Premios De La Segunda Categoría Premio Por Combinación Ganadora Premio Por Tener La Serie Y Las Cinco Cifras P Premio Por Las Cinco Últimas Cifras Premiadas

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