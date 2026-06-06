El 'Cuaderno 2025' de Leire incluye otras tres menciones precisas a "PS": la "reunión con PS" fue con Sánchez

La agenda incautada a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como 'Cuaderno 2025', contiene múltiples referencias a las siglas "P.S." que, según investigaciones, apuntan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El texto desgrana anotaciones que vinculan a Sánchez con reuniones, decisiones editoriales y estrategias, así como con la presunta trama para desactivar causas judiciales. A pesar de ello, el Gobierno niega que Sánchez tuviera conocimiento de dichas maniobras. El cuaderno también menciona a otros cargos, como el teniente coronel Antonio Balas, calificado como "peligroso".

La agenda personal de la exmilitante socialista Leire Díez , incautada en el marco de la investigación sobre la supuesta trama de desactivación de causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su entorno, ha revelado anotaciones que mencionan repetidamente las siglas " P.S.

", las cuales, según apuntan los investigadores, podrían referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El contenido del llamado 'Cuaderno 2025', que ha sido analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluye varias referencias concretas que van más allá de una simple anotación y que sitúan a Sánchez en el centro de las gestiones que Díez registraba en su libreta.

Hasta el momento, las iniciales no habían aparecido de forma explícita en el sumario, pero ahora se han hallado al menos cuatro menciones que, en opinión de los agentes, apuntan directamente al jefe del Ejecutivo. Una de las anotaciones más comentadas es aquella que reza "reunión con P.S.

", fechada el 3 de febrero de 2025. En Moncloa se apresuraron a negar que esta se refiera a un encuentro entre Díez y Sánchez, argumentando que carece de contexto y que no se identifica al otro interlocutor.

Sin embargo, en páginas anteriores del mismo cuaderno aparece otra mención que añade más detalle: "Copia, pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.

". Esta frase sugiere que las siglas estarían vinculadas a gestiones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos y, por extensión, con el propio presidente, dado el entorno de confianza que ambos han mantenido.

Además, en los primeros folios de la agenda, Díez escribe: "Cuando Joseph desembarca en llega a un acuerdo con P. S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph". La referencia a "Joseph" se interpreta como una alusión a José Ortega Spottorno, histórico dirigente del Grupo Prisa, o quizás a su hijo, que preside el grupo desde 2021.

En cualquier caso, la anotación asocia a P.S. con la toma de decisiones estratégicas en un medio de comunicación, lo que reforzaría la idea de que se trata del presidente del Gobierno, quien también ha sido señalado en el pasado por su influencia en la línea editorial de ciertos medios. Junto a estas menciones, el cuaderno de Díez contiene otras frases que reflejan su interés en la figura de Sánchez y en las actividades que lo rodean.

Por ejemplo, anotó: "UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos" o "Pedro no se fía del DAO", lo que indicaría que manejaba información sensible sobre el presidente y su relación con altos cargos de la Administración. En sus conversaciones con otros investigados, Díez también aludía a "el one", una expresión que la UCO considera una referencia codificada a Sánchez.

En un mensaje, ella afirmaba que "por orden del one" se había transmitido la instrucción de lograr la nulidad de causas judiciales vinculadas al sector de los hidrocarburos y al PSOE. La policía judicial subraya que esta referencia solo puede entenderse en clave de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Pese a estas conclusiones, el Gobierno ha rechazado categóricamente que el presidente tuviera conocimiento de las activities de Díez y de su presunta trama para desactivar investigaciones.

Fuentes de Moncloa insistieron en que "el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado". Además, el ministro de la Presidencia, Carlos Bolaños, señaló que "es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia", pero recalcó que "el propio sumario responde a esa pregunta porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto".

La defensa de Sánchez se apoya en que no existen pruebas directas de su implicación, y que las menciones en la agenda de Díez son insuficientes para establecer una conexión. Hasta ahora, solo se habían encontrado referencias al "one" en conversaciones con terceros, pero no anotaciones personales de Díez que aludieran a "presidente" o "P.S.

". El nuevo material hallado en el cuaderno podría cambiar esta situación, ya que sitúa a Sánchez en el centro de las notas de la exmilitante.

Por otro lado, la agenda de Díez también incluye referencias a otros cargos públicos e investigadores. Uno de los más destacados es el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica de la UCO, al que Díez califica como "peligroso". Balas era, según las pesquisas, uno de los objetivos de la trama, ya que su unidad llevaba a cabo investigaciones sensibles.

En un audio intervenido, Díez se interesaba por datos sobre el coronel y preguntaba: "¿Qué carnet ideológico tiene?

". Esta indagación apunta a un posible intento de desprestigiar o neutralizar al oficial.

Además, en su cuaderno aparece la anotación "DGP investigará a la UCO", lo que sugiere que la Dirección General de la Policía podría haber sido utilizada parahostigar a la unidades de la Guardia Civil que investigaban el caso. La investigación, dirigida por el juez que instruye el caso, continúa su curso y se espera que nuevos indicios puedan arrojar luz sobre el alcance real de la trama y los posibles responsables.

Mientras tanto, el PSOE no se ha querellado contra Leire Díez, lo que alimenta las interpretaciones sobre la naturaleza de sus vínculos con el entorno del presidente





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