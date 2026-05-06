El crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llegará a Canarias tras acuerdo con la OMS

El barco con siete pasajeros infectados, incluido un médico en estado grave, recalará en el archipiélago español en los próximos días. Las declaraciones de Fernando Simón generan controversia y preocupan a la población.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará a las Islas Canarias tras un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de España.

Según informó el Ministerio de Sanidad, el barco, que actualmente se encuentra en Cabo Verde, recalará en el archipiélago en un plazo de tres o cuatro días, una vez que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) evalúe la necesidad de evacuar a alguno de los siete pasajeros infectados, entre los que se encuentra el médico de la tripulación en estado grave, que será trasladado en un avión hospitalizado. El Ejecutivo español ha pedido calma a la población, asegurando que la transmisión del hantavirus entre personas es poco frecuente y no representa un riesgo significativo para España.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (Ccaes), ha reiterado en una entrevista en Catalunya Radio que la enfermedad no es altamente contagiosa y que no se espera un impacto grave en el país. Sin embargo, sus declaraciones han generado controversia, especialmente en los medios de comunicación.

Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', criticó duramente a Simón en su programa, recordando su actuación durante la pandemia de Covid-19, cuando minimizó el riesgo del virus antes de que se desatara la crisis sanitaria. Herrera cuestionó por qué el Gobierno permite que Simón siga siendo portavoz, dado su historial de desinformación durante la pandemia.

Además, comparó la situación actual con el manejo de los casos de ébola en 2014, cuando España también enfrentó la llegada de pacientes infectados. La llegada del crucero a Canarias ha generado preocupación entre la población, especialmente tras las declaraciones de Simón, que han recordado a los ciudadanos los errores cometidos durante la gestión de la pandemia.

Aunque las autoridades insisten en que el hantavirus no se transmite fácilmente entre humanos, la incertidumbre sobre su evolución y la falta de información clara han generado malestar. El Gobierno ha prometido explicar el protocolo definitivo para el desembarco de los pasajeros, pero la desconfianza persiste, especialmente en un contexto en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, enfrenta su primera crisis sanitaria en el cargo.

La situación ha puesto en evidencia las divisiones políticas y la falta de consenso en la gestión de emergencias sanitarias, generando un debate sobre la preparación del país para enfrentar nuevos brotes infecciosos





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