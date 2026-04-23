El Crédito Privado en el Punto de Mira de los Supervisores Financieros Globales

Las autoridades financieras expresan su preocupación por el aumento de las interconexiones entre el crédito privado, los seguros de vida y la banca, alertando sobre los riesgos de opacidad y posibles contagios en caso de turbulencias en el mercado. El FSB intensifica la vigilancia y colabora con otros organismos para fortalecer la supervisión y prevenir una nueva crisis financiera.

La creciente popularidad del crédito privado está generando preocupación entre los supervisores financieros a nivel global. Las recientes tensiones observadas en este segmento, ejemplificadas por las dificultades experimentadas con gigantes como BlackRock y Morgan Stanley en la liquidación de reembolsos, han encendido las alarmas sobre un posible contagio a otros sectores, particularmente el de los seguros de vida .

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ha señalado un aumento en las interconexiones entre los mercados de capital privado y crédito, y ciertas áreas del sector asegurador, lo que subraya la necesidad de una supervisión más rigurosa. El FSB, creado tras la crisis financiera de 2008 para anticipar y mitigar riesgos sistémicos, ha comunicado a los ministros de Finanzas del G20 que, si bien estas interconexiones son naturales dada la naturaleza a largo plazo de los activos, la importancia de los seguros de vida para el ahorro y la jubilación de millones de personas exige una gestión de riesgos exhaustiva.

El crédito privado, que ofrece una alternativa a la deuda pública y corporativa tradicional, ha ganado terreno como inversión dentro de los productos de seguros de vida, combinando la protección por fallecimiento con un componente de ahorro. Las aseguradoras, tradicionalmente conservadoras en sus inversiones, podrían verse afectadas por un deterioro generalizado en el mercado de crédito privado, provocado por la falta de transparencia y la incertidumbre en los mercados. Esta situación podría generar perturbaciones significativas en el sector.

La principal preocupación expresada por Bailey es que la opacidad de estos mercados pueda desencadenar una pérdida de confianza generalizada, incluso si los problemas son específicos de cada prestatario. El FSB colaborará con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros para fortalecer la supervisión en este ámbito.

Las autoridades temen que la falta de visibilidad impida anticipar una exposición relevante en sectores que podrían amplificar el riesgo, evitando así una repetición de escenarios como los derivados de las titulizaciones hipotecarias subprime que contribuyeron a la crisis financiera pasada. Se reconoce la posibilidad de que múltiples vulnerabilidades se materialicen simultáneamente, exacerbando la amenaza a la estabilidad financiera y a la prestación de servicios financieros esenciales, un escenario descrito como un 'doble o triple impacto negativo'.

En el contexto actual, el temor a shocks geopolíticos, como los relacionados con la guerra en Irán, añade una capa adicional de preocupación. Estos eventos podrían tensar sectores de los mercados que hasta ahora han actuado como refugio frente a las tensiones. Bailey ha indicado que, aunque los mercados han seguido funcionando con normalidad, merecen una atención especial debido a su potencial para propagar perturbaciones, especialmente a través de los mercados de reposo de derivados de divisas.

La vigilancia en estas áreas ha sido reforzada. El sector bancario, por el momento, es el más vigilado, con las autoridades, incluyendo el Banco Central Europeo, contactando con las entidades financieras para evaluar los posibles daños. El FSB está preparando un nuevo documento que analizará las interconexiones entre los bancos y el crédito privado, la solvencia de los prestatarios y las dificultades para valorar los activos de crédito privado.

La situación exige una respuesta coordinada y proactiva para prevenir riesgos sistémicos y proteger la estabilidad financiera global. La transparencia y la gestión de riesgos son elementos clave para mitigar las posibles consecuencias negativas de la creciente importancia del crédito privado en el sistema financiero





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