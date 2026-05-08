El crecimiento del PIB de España no beneficia a las pymes, que enfrentan máximos históricos en insolvencias

A pesar del crecimiento del PIB, las pequeñas y medianas empresas en España están en una situación crítica debido al aumento de costes laborales y operativos, con máximos históricos en concursos de acreedores. Las micropymes son las más afectadas, con un aumento del 19,5% en insolvencias, mientras que las empresas medianas han reducido sus concursos en un 26,8%. La subida del salario mínimo y los costes operativos están asfixiando a las pymes, que no pueden acceder a economías de escala y dependen de la autofinanciación.

El Producto Interno Bruto ( PIB ) de España ha experimentado un crecimiento en los últimos trimestres, lo que refleja una mejora en la economía nacional. Sin embargo, este avance no se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores productivos.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan una parte fundamental del tejido empresarial español, enfrentan una situación cada vez más complicada debido al aumento de costes, especialmente los laborales, que están afectando gravemente su viabilidad. Según los datos presentados por Cepyme, el cuarto trimestre de 2025 cerró con 3.212 concursos de acreedores convocados por pymes y micropymes, la segunda cifra más alta en la serie histórica de esta estadística, que se remonta a 2005.

Además, se trata del octavo trimestre consecutivo en el que se registran incrementos interanuales en las insolvencias de estas empresas, con un aumento del 15% entre 2024 y 2025. Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, ha advertido que muchas micropymes podrían desaparecer debido a la guerra y a la falta de apoyo de las políticas públicas. Los datos de la patronal revelan que las empresas más pequeñas son las que más sufren.

Las micropymes, en particular, han visto un aumento del 19,5% en las insolvencias, mientras que las empresas medianas han reducido sus concursos de acreedores en un 26,8%. Este comportamiento diferencial indica que las cargas crecientes, como los costes laborales y operativos, están perjudicando especialmente a las empresas de menor tamaño, que no pueden acceder a economías de escala y dependen en gran medida de la autofinanciación.

En los últimos cuatro años, los costes laborales han aumentado a un ritmo del 4,3% anual, en comparación con el 0,8% anual en los cuatro años previos a la pandemia. Este incremento se debe en gran parte a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que entre 2016 y 2026 ha aumentado un 86%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual acumulado del 6,4%.

Como el 70% de las micropymes pagan el SMI, están muy expuestas a estas subidas. Además, los costes operativos han acumulado un incremento del 25% desde 2019, lo que está reduciendo los beneficios de las pymes. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha criticado la posibilidad de que el Gobierno suba el SMI en los próximos meses si la inflación se dispara por la guerra en Irán, advirtiendo que sería dramático para las empresas pequeñas.

La situación se agrava con el conflicto en Oriente Próximo, que está disparando el coste de los combustibles y aumentando aún más los costes operativos de las pymes





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