La empresa de tecnología Dell ha presentado resultados impresionantes, con un crecimiento de los ingresos del primer trimestre procedentes de infraestructura para IA de un asombroso 757% interanual.

El crecimiento de los ingresos de Dell y HPE entusiasma a Wall Street a pesar de que estos grupos no son más que un eslabón de una cadena mucho más amplia relacionada con la IA.

La empresa presentó resultados y afirmó que sus servidores, utilizados en centros de datos de IA, gozan de una gran demanda. La competencia extranjera había convertido su negocio principal de ordenadores personales en una carrera hacia el abismo. Un giro hacia productos "empresariales" aunque lógico, prometía ser un camino largo y arduo.

Sin embargo, los ingresos del primer trimestre procedentes de infraestructura para IA crecieron un asombroso 757% interanual, alcanzando los 16.000 millones de dólares. Los ingresos de Dell por la venta de servidores convencionales prácticamente se duplicaron durante el trimestre. Durante años, la facturación total de la empresa se mantuvo en torno a los 100.000 millones de dólares; ahora, los analistas esperan que se duplique ya en 2028.

Y Dell no es la única empresa cuya deriva hacia la irrelevancia se ha visto completamente alterada por la IA. (HPE), otra reliquia tecnológica de los años noventa que en su día formó parte de Hewlett-Packard, presentó unos resultados impresionantes, lo que impulsó sus acciones más de un 25% al día siguiente.

Lo que antes era una compañía de TI estable y sin glamour dedicada a ayudar a las empresas a gestionar todos los aspectos de su "infraestructura tecnológica", compañías como Dell y HPE sólo son un eslabón dentro de una cadena mucho más amplia relacionada con la IA. Los fabricantes de servidores dependen de componentes cuyos precios también están aumentando y cuya oferta se enfrenta a restricciones en la cadena de suministro.

A pesar de registrar unos ingresos históricamente altos en el primer trimestre, el valor de empresa de Dell ronda actualmente los 300.000 millones de dólares. Sus acciones cotizan a unas 25 veces el beneficio por acción previsto, que está creciendo rápidamente. De moda, pero sin duda es mucho mejor de lo que cualquier proveedor tecnológico tradicional y de crecimiento lento habría esperado un tiempo atrás





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