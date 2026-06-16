El coste laboral medio en España alcanza récord histórico en el primer trimestre de 2026

El INE informa que el coste laboral medio por trabajador y mes subió un 4,9 % en el primer trimestre de 2026, situándose en 3.278 euros, la cifra más alta desde el año 2000, mientras que los salarios y las vacantes de empleo también registran máximos históricos.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, revelando que el coste laboral medio por trabajador y mes alcanzó los 3.278 euros, lo que supone un incremento interanual del 4,9 %.

Este valor representa el nivel más alto registrado en un primer trimestre desde el inicio de la serie en el año 2000. El aumento del coste laboral se ha sostenido durante 21 trimestres consecutivos, situándose por encima del nivel observado en el cuarto trimestre de 2023, y refleja una tendencia alcista constante en la composición del gasto laboral.

El desglose del coste laboral muestra que los salarios, que incluyen tanto la retribución en metálico como en especie, también experimentaron un crecimiento del 4,9 % interanual, situándose en una media de 2.403,8 euros por trabajador y mes, la cifra más alta en un primer trimestre desde que se empezó a registrar la serie. Por otro lado, los otros costes, compuestos principalmente por las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, ascendieron a 874,21 euros por trabajador y mes, con un aumento interanual del 4,8 %.

Dentro de este apartado, las cotizaciones a la Seguridad Social crecieron un 4,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de productividad horaria, el coste laboral por hora efectiva se elevó un 5,4 % interanual, alcanzando los 24,88 euros, mientras que el coste por hora pagada subió un 4,8 % hasta los 21,62 euros.

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos salariales en el primer trimestre, destacando el País Vasco con un alza del 8,7 %, seguido de Cantabria con un 8,4 % y tanto Madrid como Castilla y León con un crecimiento del 5,8 %. En el mercado de trabajo, el número de vacantes se sitúa en 159.785, lo que supone 6.900 puestos más que en el mismo trimestre del año anterior y constituye la cifra más alta de cualquier trimestre desde que la serie comenzó a recopilar datos en 2013.

A pesar de estos indicadores de empleo positivo, la economía española sigue enfrentando una presión inflacionaria cercana al 1 % y una deuda pública que se mantiene en el 101,6 % del PIB, aunque su importe total ha alcanzado un récord de 1,740 billones de euros. Estos datos subrayan la complejidad del panorama macroeconómico, donde el crecimiento del coste laboral y la creación de empleo deben equilibrarse con la necesidad de controlar la inflación y la sostenibilidad de la deuda pública





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