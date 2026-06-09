El coste laboral en España sube un 4,9% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el sector tecnológico

El INE publica los datos del coste laboral correspondientes al primer trimestre de 2026, que muestran un aumento interanual del 4,9% en términos netos. El sector de tecnologías de la información lidera los incrementos con un 9,1%, mientras que industrias como el saneamiento o la manufactura se mantienen contenidos.

El Instituto Nacional de Estadística ( INE ) ha publicado los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 sobre el coste laboral en España. Según las cifras oficiales, el coste laboral neto avanzó un 4,9% en términos interanuales una vez corregida la serie para eliminar el efecto de las variaciones en el número de días laborables del trimestre.

La variación en datos brutos se situó en el 5,3%, algo superior, debido a que el primer trimestre de 2026 contó con menos días laborables que el mismo periodo del año anterior. Además, la comparación entre el primer trimestre de 2026 y el cuarto trimestre de 2025 arrojó un incremento del 1,9% en el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Este indicador es fundamental para realizar comparaciones internacionales de la evolución de los costes laborales dentro de la Unión Europea.

El desglose sectorial del coste laboral por hora revela disparidades muy marcadas durante los primeros meses del año. El sector de las tecnologías de la información y la comunicación encabezó las subidas con un repunte del 9,1% respecto al primer trimestre de 2025. Le siguieron en aumento las actividades inmobiliarias y el apartado de otros servicios, ambos con un incremento idéntico del 7,3% en sus tasas anuales.

Estos sectores dinámicos contrastan fuertemente con las ramas de actividad que mostraron una evolución mucho más contenida. Las actividades de saneamiento y gestión de residuos apenas experimentaron variación, con un exiguo aumento del 0,1% interanual. Por su parte, la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento registraron subidas moderadas del 1,8% y el 2,0% respectivamente, situándose muy por debajo de la media nacional.

El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) constituye una herramienta estadística clave diseñada para medir y comparar la evolución de los costes laborales entre los países miembros de la Unión Europea. Su metodología busca armonizar las mediciones nacionales eliminando diferencias conceptuales y metodológicas, lo que permite realizar análisis más precisos sobre la competitividad y las presiones inflacionarias en el ámbito laboral.

Los datos del INE indican que, mientras algunos sectores intensivos en conocimiento y servicios experimentan fuertes incrementos en sus costes, otros sectores tradicionales e industriales mantienen un notable control. Esta divergencia sugiere un mercado laboral dual, con presiones salariales desiguales según la actividad económica.

La evolución del coste laboral es un indicador adelantado crítico para la política monetaria, los convenios colectivos y las decisiones de inversión, ya que afecta directamente a la inflación y a la capacidad de gasto de las economías





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