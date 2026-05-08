El coste de las comuniones en España se dispara: ¿celebración religiosa o fiesta de lujo?

El gasto medio en comuniones en España ha aumentado un 21% en un año, alcanzando los 6.800 euros, con casos extremos de 22.000 euros. Los expertos analizan cómo las redes sociales y la exposición constante han transformado estas celebraciones en eventos de lujo, alejándose de su significado religioso.

En la actualidad, los españoles destinan una media de 6.800 euros para celebrar una comunión, lo que supone un aumento del 21% respecto al año anterior.

Este incremento se refleja en diversos aspectos, como los trajes, que han pasado de costar 300 euros a 900 euros en solo un año. Además, el precio del cubierto en algunos lugares ha alcanzado los 79 euros por persona, a lo que hay que sumar gastos adicionales como la animación, magos o colchonetas hinchables.

Según un experto consultado por Espejo Público, en 2026 se han registrado casos extremos en los que el presupuesto para una comunión ha superado los 22.000 euros. El influencer Álvaro Casares ha compartido un vídeo en sus redes sociales comparando las comuniones de antes con las de ahora.

En él, se observa cómo, en el pasado, el menú era más sencillo y la decoración minimalista, mientras que hoy en día las celebraciones incluyen mesas gourmet y una decoración mucho más elaborada. Otro cambio significativo es el de las fotografías, que antes se limitaban a tres poses clásicas (rezar, serio y señalando el collar), mientras que ahora los niños posan como auténticos supermodelos.

El número de invitados también ha experimentado un notable aumento, pasando de dos mesas a ocupar casi el aforo completo del Wizkink Center. En el programa Más Espejo, los colaboradores han analizado este fenómeno. La periodista Ana Iris Simón ha criticado que las bodas y comuniones actuales parecen festivales pagados por los invitados, y que los bautizos se han convertido en celebraciones similares a las comuniones.

La presentadora Gema López ha señalado que muchos niños no comprenden el sentido religioso de la primera comunión, ya que la realizan principalmente para recibir regalos y disfrutar de una fiesta. Por su parte, el periodista Juan Madueño ha apuntado que las redes sociales y la exposición constante son responsables de esta tendencia, ya que fomentan la imitación de celebraciones ostentosas.

Ana Iris Simón ha concluido el debate criticando la moda de los cumpleaños infantiles, en los que se regalan juguetes a los invitados, muchos de los cuales acaban siendo desechados





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