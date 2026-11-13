El control de la mafia DZ y la explotación de menores en Marsella

La mafia DZ domina Marsella mediante violencia extrema y reclutamiento de adolescentes. Una red criminal que utiliza secuestros y torturas para mantener el control del narcotráfico en Francia.

Una mujer que adquiría hachís en una urbanización de Marsella durante el año 2022 llamó a la policía tras recibir una nota entregada por el vendedor. Este documento fue la clave para desmantelar una red de explotación donde dos adolescentes eran retenidos por la organización criminal conocida como Mafia DZ. Los jóvenes habían ingresado al grupo buscando trabajo remunerado, pero terminaron siendo víctimas de secuestros, torturas y abusos sexuales sistemáticos.

Violencia extrema contra los adolescentes

Los traficantes jóvenes fueron acusados por sus jefes de causar déficits en las recaudaciones de dinero. Como castigo, sufrieron palizas constantes y fueron obligados a bailar desnudos frente a cámaras para ser chantajeados. Uno de ellos también fue objeto de una violación. Tras recibir la nota, intentaron escapar por una ventana del segundo piso, lo que les causó heridas. Uno logró huir, mientras que el otro fue capturado, golpeado y apuñalado, pero sobrevivió al ataque.

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El poder de la organización criminal DZ

La Mafia DZ ha emergido como una de las organizaciones más temidas de Francia tras ganar una sangrienta guerra territorial. Mehdi Laribi, uno de sus fundadores de origen franco-argelino, fue detenido recientemente bajo una orden de arresto francés. Según Dimitri Zoulas, jefe de la unidad antidrogas, esta banda revolucionó la criminalidad al usar redes sociales para promocionarse como marca. Publicaron comunicados en video en julio que amenazaron al alcalde de un pueblo cercano, quien tuvo que ser puesto bajo protección policial.

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Cifras alarmantes del narcotráfico en Francia

El mercado de drogas ilegales genera US$7.830 millones anuales e involucra a 200.000 personas en el país. Se espera que el número de consumidores de cocaína alcance los dos millones, un aumento drástico respecto a los 600.000 registrados en 2017. Las autoridades oficiales reportaron que durante 2025, más de 10.000 niños estuvieron implicados de alguna manera en el tráfico, lo que refleja un reclutamiento activo de menores por parte de las pandillas.

Consecuencias legales y expansión del crimen

Seis hombres han recibido sentencias severas por los crímenes cometidos contra los adolescentes. Las pruebas incluyeron fotos encontradas en teléfonos que mostraban a otros jóvenes en estados de angustia similares. La Mafia DZ utiliza este reclutamiento masivo para secuestros, torturas y asesinatos, atrayendo a jóvenes vulnerables con promesas de dinero fácil. La BBC investigó este entorno peligroso en los complejos de viviendas de Marsella, donde la policía tiene dificultades para acceder y donde reina la brutalidad extrema.