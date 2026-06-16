El consumo frecuente de salmón ahumado puede ser un problema de salud, advierte el doctor Manuel Viso

El doctor Manuel Viso, experto en nutrición, ha alertado sobre el consumo frecuente de salmón ahumado. Según el especialista, este alimento puede contener compuestos que preocupan a los científicos. En España, el consumo de alimentos ahumados es relevante, aunque moderado. Se estima que el consumo anual de salmón ahumado supera las 7.000 toneladas, especialmente en épocas festivas como la Navidad.

El doctor Manuel Viso, experto en nutrición , ha alertado sobre el consumo frecuente de salmón ahumado . Según el especialista, este alimento puede contener compuestos que preocupan a los científicos.

En España, el consumo de alimentos ahumados es relevante, aunque moderado. Se estima que el consumo anual de salmón ahumado supera las 7.000 toneladas, especialmente en épocas festivas como la Navidad. El consumo habitual de carnes procesadas y embutidos, que ronda los 30 kilos por persona al año, también incluye productos ahumados. El doctor Viso destaca que la clave está en la cantidad y la frecuencia, y que el consumo ocasional no supone ningún riesgo relevante para la salud.

Sin embargo, el consumo frecuente de estos alimentos puede convertirse en un problema. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera varios de los compuestos generados durante el proceso de ahumado como cancerígenos. Los ahumados llevan siglos formando parte de nuestra alimentación, y el proceso de ahumado consiste en exponer los alimentos al humo procedente de maderas con bajo contenido en resina.

Durante este proceso, especialmente si la combustión es incompleta, pueden generarse hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), unas sustancias que se depositan sobre los alimentos. Según el doctor Viso, algunos de estos compuestos han sido clasificados como carcinógenos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. La evidencia científica respalda esta preocupación, y diversos estudios han vinculado el consumo frecuente de carnes procesadas con un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

La Organización Mundial de la Salud incluye este tipo de productos en el grupo de carcinógenos conocidos para humanos, aunque subraya que el riesgo depende de la cantidad consumida. El doctor Viso concluye que la clave está en la cantidad y la frecuencia, y que no es lo mismo ocasionalmente que convertirlos en una parte habitual de tu alimentación





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