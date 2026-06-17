El Consejo de Europa insta a España a reformar la legislación laboral para que las indemnizaciones por despido reflejen el daño real sufrido por los trabajadores

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado al Gobierno español a modificar su normativa laboral para que las compensaciones por despido improcedente tengan en cuenta el perjuicio efectivo causado al trabajador y sus circunstancias personales. La institución europea señala que la legislación actual, que limita la revisión judicial de estas indemnizaciones y no garantiza la readmisión, contraviene el artículo 24 de la Carta Social Europea. Aunque reconoce los recientes cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajados, como la mayor obligación de justificar los despidos y la eliminación del despido automático por incapacidad, el Consejo de Europa considera que son insuficientes y exige una reforma integral.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha emitido una nueva resolución en la que insta firmemente al Gobierno de España a proceder a una reforma legislativa de su marco laboral.

La institución europea, con sede en Estrasburgo, señala que la normativa española en materia de despidos improcedentes no se ajusta a los estándares establecidos en la Carta Social Europea, concretamente en su artículo 24, que garantiza el derecho a una indemnización adecuada y a la protección contra despidos injustificados. Según el texto, el principal problema radica en que el sistema actual de compensación económica no tiene suficientemente en cuenta el daño real y las circunstancias individuales sufridas por el trabajador tras la finalización de su contrato.

El Consejo de Europa critica duramente que las leyes españolas establezcan techos máximos a las indemnizaciones que no permiten una adecuada reparación del perjuicio moral y material, y que, además, restrinjan la capacidad de los tribunales civiles para revisar y ajustar estas cuantías en función de cada caso concreto. Esta limitación jurisdiccional, según el dictamen, constituye una vulneración directa del convenio europeo.

Otro punto conflictivo es la falta de facultad judicial para ordenar la readmisión del empleado como remedy preferente, cuando esta medida sea la más idónea para restablecer sus derechos, lo cual desincentiva la protección efectiva frente a despidos ilícitos. El Comité de Ministros, órgano ejecutivo de la organización paneuropea, menciona expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como autoridades competentes para impulsar los cambios legales necesarios.

No obstante, el documento reconoce que España ha adoptado recientemente un plan de acción que incluye algunas disposiciones relevantes, como la reforma del Estatuto de los Trabajadores que refuerza la obligación de motivar y justificar el despido, y la supresión del denominado 'despido automático' para trabajadores que sufran incapacidades repentinas. A pesar de estos avances parciales, Estrasburgo considera que las medidas adoptadas no son suficientes para cumplir plenamente con los compromisos internacionales asumidos por España, por lo que insta a una reforma integral que garantice una reparación justa y proporcional al daño causado, así como un acceso efectivo a la justicia para los trabajadores en situación de vulnerabilidad, incluyendo aquellos con contratos irregulares o temporales.

La recomendación del Consejo de Europa llega en un contexto de tensión social y debate parlamentario sobre la modernización del derecho laboral español, y añade presión internacional para que el Ejecutivo acelere la adaptación de la legislación interna a los estándares del Convention européenne des droits de l'homme y de la Carta Social revisada





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