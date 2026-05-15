El Consejo de Europa impulsa la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa en Ucrania

En una reunión histórica en Moldavia, la mayoría de los países europeos apoyaron la resolución para crear un tribunal que procese los crímenes de agresión cometidos por el régimen de Vladímir Putin.

En un encuentro trascendental celebrado en Chisinau, la capital de Moldavia, los Estados miembros del Consejo de Europa han dado un paso decisivo hacia la instauración de un tribunal especial diseñado específicamente para procesar y castigar la agresión rusa contra Ucrania .

Durante la reunión anual del comité de ministros, se alcanzó un consenso mayoritario en torno a una resolución que busca cerrar las brechas legales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, permitiendo así que los máximos responsables de la invasión, incluyendo al presidente Vladímir Putin, rindan cuentas ante la justicia internacional. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, fue tajante al afirmar que el líder ruso pasará a la historia como un criminal, subrayando que la instauración de este organismo es un acto de justicia y esperanza fundamental para que el mundo recupere sus cimientos morales y se pueda alcanzar una paz duradera basada en el derecho y no en la fuerza.

El funcionamiento de este Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se centrará en investigar y juzgar los delitos cometidos durante una contienda que ya se extiende por más de cuatro años, enfocándose en aquellos cargos gubernamentales, militares y de seguridad que orquestaron la invasión. Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, destacó que el derecho internacional no admite excepciones y que Europa se enfrenta ahora al dilema de imponer la fuerza de la ley frente a la ley del más fuerte.

En términos numéricos, la iniciativa ha logrado un respaldo significativo, con 34 de los 46 países miembros del Consejo, además de la Unión Europea, expresando su firme intención de adherirse al Acuerdo Parcial Ampliado. Entre las naciones que han suscrito el pacto se encuentran potencias como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, contando además con el apoyo de aliados extracontinentales como Australia y Costa Rica, mientras que Canadá ha manifestado que se sumará próximamente a este esfuerzo legal.

Sin embargo, el camino hacia la justicia total encuentra resistencias en ciertos sectores del continente. Un grupo de doce países, compuesto principalmente por antiguas repúblicas soviéticas como Kazajistán, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, junto con estados que mantienen vínculos estrechos o tradicionales con Moscú, como Turquía, Hungría, Eslovaquia y Serbia, han optado por no sumarse al acuerdo.

A pesar de ello, la determinación de Ucrania se mantiene firme, apoyada por la creación de un mecanismo de reparación para los daños causados por la guerra, ya firmado por 38 países. Irina Mudra, subjefa de la Administración presidencial ucraniana, comparó la magnitud de este tribunal con los procesos de Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, señalando que la próxima fase consistirá en el nombramiento de jueces y la definición de procedimientos legales que podrían materializarse el próximo año en La Haya.

El contexto político se ha visto agravado por la persistente violencia en el terreno, con ataques masivos de drones rusos que han dejado decenas de víctimas civiles en Kiev. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, quien actuó como anfitriona del evento, advirtió que Rusia representa la mayor amenaza para la seguridad europea y que el Kremlin no tiene una voluntad real de terminar la guerra.

Sandu denunció no solo los ataques directos a infraestructura civil como escuelas y hospitales, sino también la existencia de una guerra híbrida que busca desestabilizar y dividir a las sociedades europeas. En este sentido, instó a la Unión Europea a acelerar la integración de Moldavia y Ucrania como una recompensa y un refuerzo estratégico para los países que se encuentran en la primera línea de defensa contra la agresión rusa





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consejo De Europa Ucrania Justicia Internacional Rusia Crimen De Agresión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La racha de victorias de Rusia en Ucrania ha terminadoEl mes pasado, Ucrania logró liberar más territorio del que Rusia se apoderó. Esta es la primera vez que Moscú sufre una pérdida neta de territorio desde la incursión de Ucrania en agosto de 2024 en la región de Kursk.

Read more »

Repsol prevé 'complejidad de suministro' de productos petrolíferos en Europa 'en las próximas semanas' por OrmuzImaz subraya que en España “estamos mejor pertrechados” gracias a su potente red de refinerías y el refuerzo de los inventarios de queroseno y confía en que “Europa aprenda la lección” de esta crisis

Read more »

Amparo Moraleda abandonará el consejo de Vodafone después de nueve añosLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera en Recoletos y Unidad Editorial, primero en Ganar.com, después en Marca y desde 2004 en EXPANSIÓN. Gestiona la portada de Expansión.com y la newsletter Mercados al día y escribe sobre Empresas y Mercados.

Read more »

Amparo Moraleda abandonará el consejo de Vodafone después de nueve añosMoraleda, que como adelantó EXPANSIÓN presidirá el gigante aeronáutico europeo Airbus a partir de octubre, ha decidido no presentarse a la reelección y también abandonará...

Read more »