El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias destaca la complejidad del incendio en Andalucía

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha señalado que estamos ante un incendio importante, de evolución compleja, cuya alta carga de matorral y la intensidad del viento nos han obligado a vivir una noche difícil en las tareas de extinción.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha señalado que estamos ante un incendio importante, de evolución compleja , cuya alta carga de matorral y la intensidad del viento nos han obligado a vivir una noche difícil en las tareas de extinción.

Gracias a las labores del dispositivo Infoca durante la noche, el flanco derecho -que amenazaba a San Bartolomé- se encuentra frenado con éxito. La cabeza del incendio, la zona más cercana a Gibraleón, está contenida tras haber cruzado previamente el río Odiel, por lo que el esfuerzo de los equipos de extinción se concentra ahora en el flanco izquierdo para evitar posibles ensanchamientos.

En cuanto a los desalojados, ha señalado que de los 355 vecinos de diferentes poblaciones, tanto en su momento de San Bartolomé y Gibraleón, más de 90 realojados en casa de familiares y amigos y el resto en el pabellón que el Ayuntamiento de San Bartolomé puso a su disposición. En cuanto a las carreteras, ha señalado que la A-495 se ha vuelto a abrir al tráfico y que la N-431, que estuvo en riesgo, finalmente no ha tenido que cerrarse.

Por lo que respecta a las causas del fuego, ha indicado que sería precipitado e imprudente avanzar una conclusión. Se ha abierto una línea de investigación en la que la Guardia Civil tiene el papel protagonista. Mantenemos todas las hipótesis abiertas.

Sanz ha destacado la excelente coordinación institucional entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, así como el trabajo de los cuerpos de seguridad, el 112, Cruz Roja y el Consorcio Provincial de Bomberos. 360 efectivos terrestres, 13 autobombas, maquinaria pesada y hasta 23 medios aéreos, entre ellos helicópteros de diversa carga, aviones de carga en tierra y tres aviones anfibios pesados aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica, coordinados por dos aviones ACO. A este dispositivo se suman cinco vehículos del Consorcio de Bomberos procedentes de los parques de Aljaraque y Punta Umbría





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