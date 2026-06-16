El Congreso veta las enmiendas del PP y Junts que buscaban forzar una votación sobre elecciones

La Mesa de la Cámara, con mayoría de PSOE y Sumar, ha inadmitido las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Junts per Catalunya para que el pleno se pronuncie sobre la posible convocatoria de elecciones generales. Ambos partidos intentaron que los grupos parlamentarios votaran si Pedro Sánchez debía disolver las Cortes, pero la iniciativa ha sido bloqueada por considerarse improcedente.

El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Junts per Catalunya con el objetivo de forzar una votación en el pleno sobre la convocatoria de elecciones generales .

Ambas propuestas buscaban que los grupos parlamentarios se pronunciaran sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe disolver las Cortes y celebrar comicios anticipados. La Mesa de la Cámara, con mayoría de representantes del PSOE y Sumar, ha considerado que estas enmiendas no deben ser admitidas a trámite, argumentando que su objeto no es procedente en el contexto de las iniciativas legislativas existentes.

La decisión ha generado un nuevo enfrentamiento político, ya que los partidos promotores acusan a la mayoría de la Mesa de obstaculizar el debate parlamentario y de vulnerar el derecho de los diputados a plantear cuestiones de interés nacional. La enmienda de Junts, impulsada por la diputada Míriam Nogueras, instaba al presidente Sánchez a "proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con los mandatos constitucionales".

Por su parte, el PP había presentado una enmienda similar a su propia moción, en la que se pedía al Gobierno que reconociera que "la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con responsabilidad, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político". Ambas formaciones cuidaron especialmente la redacción de sus textos para intentar sortear los posibles obstáculos reglamentarios, pero la Mesa ha considerado que no son admisibles.

Fuentes de Junts manifestaron antes de la decisión que "la redacción de la enmienda se ha cuidado mucho" y que no entenderían que el Congreso la inadmitiera a trámite. Sin embargo, la Mesa, presidida por la socialista Meritxell Batet, ha vetado la intención de las dos formaciones de derechas de llevar a la Cámara Baja votaciones que entienden como necesarias ante la supuesta parálisis institucional.

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, llegó a calificar lo que se pretendía votar como "una cuestión de confianza", un mecanismo que podría haber activado la disolución automática de las Cortes si el presidente del Gobierno la hubiera perdido. Este episodio refleja la creciente tensión en el arco parlamentario y la estrategia de la oposición de forzar electoralismos mientras el Gobierno defiende la estabilidad de la legislatura





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