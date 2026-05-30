El Congreso rechaza prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley que buscaba prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y Coalición Canaria. La iniciativa, impulsada por Unidas Podemos, contaba con el apoyo de expertos en salud pública y organizaciones de consumidores, que denuncian que los partidos contrarios hayan puesto "por delante los intereses de las grandes empresas alimentarias frente a la salud pública". El texto pretendía limitar el uso de dibujos animados, mascotas y otros reclamos que captan la atención infantil en pantallas y envases. Esta decisión deja a España sin una normativa específica que proteja a la infancia de la publicidad de productos ultraprocesados, a diferencia de otros países europeos que ya aplican restricciones con resultados positivos. El rechazo evidencia la dificultad de avanzar en regulaciones de salud pública frente a los lobbyes industriales y la confrontación política.

El Congreso de los Diputados rechazó este martes la toma en consideración de una proposición de ley que pretendía prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores.

La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, no logró el apoyo necesario después de que los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts y Coalición Canaria impidieran su admisión a trámite. Esta decisión ha sido duramente criticada por organizaciones de consumidores y expertos en salud pública, que acusan a estos partidos de priorizar los intereses de la industria alimentaria sobre la protección de la infancia y la adolescencia.

La normativa buscaba limitar la exposición de los más jóvenes a reclamos comerciales como dibujos animados, caricaturas o mascotas que promueven el consumo de productos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas y sal. Previamente, ya hubo un intento en 2022 mediante un Real Decreto promovido por el entonces Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, que finalmente no se aprobó debido a las tensiones dentro del propio Gobierno y la oposición de sectores como el Ministerio de Agricultura, que apostaba por la autorregulación.

Los expertos señalan que ese modelo fracasó, ya que no evitó prácticas engañosas ni redujo el patrón de consumo insano. La votación en el Congreso refleja una vez más el bloqueo político en materia de salud pública, con argumentos que defienden la libertad de elección y la no intervención estatal, mientras organizaciones como CECU y Justicia Alimentaria reclaman medidas urgentes dado el elevado índice de sobrepeso y obesidad infantil en España.

Según el estudio ALADINO, el 36,1% de los niños de 6 a 9 años sufre sobrepeso u obesidad, y entre los adolescentes el consumo de bebidas azucaradas supera el 68% según datos de la AESAN. Países como Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Noruega, Suecia o Dinamarca llevan años aplicando restricciones similares con resultados positivos, lo que evidencia la posibilidad de implementar tales medidas sin afectar la economía de forma desproporcionada.

El diputado Pablo Bustinduy (Unidas Podemos) lamentó que se esté votando "para proteger los intereses de una industria muy poderosa" y recordó que incluso en comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, se han aprobado leyes que restringen la venta de alimentos insanos en centros educativos. Por su parte, la diputada María Elisa Vedrina (PP) criticó la proposición por considerarla intervencionista, paternalista y una invasión de competencias autonómicas, además de señalar la debilidad formal de tramitarla como proposición y no como proyecto de ley.

Eduardo Montero, experto en Alimentación de CECU, alerta sobre la "batalla ideológica" que se ha montado en torno a la alimentación, lo que frena avances regulatorios básicos. Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria, denunció la falta de voluntad para debatir sobre la salud de los menores, que no puede estar supeditada a intereses empresariales.

Aunque la propuesta ha sido rechazada, los impulsores advierten que no desistirán y explorarán otras vías legislativas, confiando en que, como ocurrió con los espacios libres de humo, la sociedad acabará considerando lógica la prohibición de publicidad de alimentos insanos dirigida a niños. Mientras tanto, la infancia y la adolescencia siguen expuestas diariamente a mensajes que promueven dietas poco saludables, con consecuencias a largo plazo en su salud presente y futura.

Este rechazo sitúa a España a la cola de Europa en la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables, un vacío regulatorio que contrasta con la evidencia científica que vincula la exposición publicitaria con el aumento de la preferencia por productos poco nutritivos y con mayores tasas de obesidad. La decisión del Congreso supone un revés para la salud pública y una victoria temporal para los lobbyes de la industria alimentaria, que mantendrán su capacidad de influir en los hábitos de consumo de los más vulnerables sin restricciones efectivas.

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