El Congreso deroga el Real Decreto-ley de alquiler: incertidumbre y riesgos legales para inquilinos y propietarios

El rechazo del Real Decreto-ley sobre alquileres por parte del Congreso deja a más de 1,2 millones de contratos en un limbo legal, generando incertidumbre para inquilinos y propietarios. Expertos advierten de posibles litigios y aumentos en los precios del alquiler, lo que podría llevar a desahucios invisibles y mudanzas forzosas.

El Congreso de los Diputados rechazó este martes el Real Decreto-ley que buscaba prorrogar los contratos de alquiler y limitar los precios, una medida que había sido impulsada por el Gobierno y que solo estuvo vigente durante 30 días.

La derrota legislativa, respaldada por los votos en contra de PP, Vox y Junts, junto con la abstención del PNV, deja a más de 1,2 millones de contratos de alquiler en una situación de incertidumbre, especialmente a los 630.000 que expiran en 2026. Según Oxfam Intermón, esta decisión parlamentaria deja sin protección a un gran número de inquilinos, muchos de los cuales ya habían solicitado la extensión de sus contratos siguiendo las directrices del Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había asegurado semanas antes que los inquilinos estarían protegidos, pero los expertos en derecho inmobiliario advierten de que la falta de respaldo legal ha generado un escenario de alta volatilidad en el mercado. Alejandro Fuentes-Lojo, abogado especializado en derecho inmobiliario, señala que los propietarios pueden negarse a prorrogar los contratos basándose en que la norma ya no está vigente.

Sin embargo, si el propietario ya aceptó la solicitud antes de que el decreto fuera derogado, el acuerdo sigue siendo vinculante. La abogada Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, coincide en que si el propietario dio su consentimiento, la prórroga debe respetarse, ya que el acuerdo se realizó cuando la norma aún estaba en vigor.

Los juristas advierten que los inquilinos que se nieguen a abandonar las viviendas basándose en el decreto fallido podrían perder un pleito por expiración de plazo, lo que les obligaría a pagar las costas judiciales e indemnizar al propietario. Goenaga añade que, aunque el riesgo de perder un juicio es alto, algunos inquilinos podrían considerar que les sale más a cuenta alargar el proceso judicial debido a la dificultad de encontrar otra vivienda y a los altos precios del alquiler.

La eliminación de este dique legal provocará un aumento del sobreesfuerzo financiero de los inquilinos, que pasará del 35% al 62%, una brecha difícil de asumir si se considera que los precios del alquiler han subido un 52% desde 2021, mientras que los ingresos solo han aumentado un 23%. Esto podría transformar mensualidades de 800 euros en recibos de 1.200 euros, empujando a casi tres millones de personas a desahucios invisibles o mudanzas forzosas.

Fuentes-Lojo advierte que un juicio de desahucio puede durar hasta un año, por lo que recomienda revisar el contrato y valorar la conveniencia de negociar una salida pactada





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