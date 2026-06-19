El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 4.000 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda.

El Congreso convalida el decreto con las entregas a cuenta a las autonomías , con el único voto en contra de Vox. El decreto ley , que ha sido convalidado este jueves, también comprende esta financiación para las entidades locales y excepciones a la regla de gasto para inversiones en política s de interés social.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, ha convalidado este jueves el decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 4.000 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda, con el único voto en contra de Vox y el apoyo del resto del hemiciclo.

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite a las comunidades autónomas, a excepción de los regímenes forales de Euskadi y Navarra, recibir de forma anticipada los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial, a través de las entregas a cuenta que se deben transferir. El decreto ya convalidado en el Congreso también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que no computarán a efectos de regla de gasto.

Esto, según el ministro, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras. Esta medida, según Hacienda, busca dotar a las autonomías y las entidades locales de los recursos necesarios para desarrollar políticas de interés social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El ministro de Hacienda ha asegurado que este decreto ley es un paso importante para garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales, y que permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda, lo que beneficiará a miles de familias que están en situación de vulnerabilidad. El Congreso ha aprobado tramitar este decreto ley como proyecto de ley por unanimidad, lo que demuestra el apoyo de los diputados a esta medida.

El ministro de Hacienda ha destacado que este decreto ley es un ejemplo de la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar la estabilidad financiera de las autonomías y las entidades locales





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