El Congreso avala la reforma del copago farmacéutico para hacerlo más progresivo

La nueva normativa introduce tramos adicionales para rentas medias y bajas, con topes mensuales progresivos, beneficiando a los pacientes con menos ingresos y a los polimedicados.

El Congreso de los Diputados ha avalado este miércoles el real decreto ley que reforma el sistema de copago farmacéutico para hacerlo más progresivo y proporcional a los ingresos de los ciudadanos.

La votación, que tuvo lugar en el hemiciclo, arrojó 164 votos a favor, 33 en contra de Vox y 149 abstenciones del PP, Junts y ERC. La ministra de Sanidad, que defendió la norma, subrayó que la medida busca favorecer a quienes menos ganan y a los pacientes polimedicados, corrigiendo distorsiones del modelo anterior.

La reforma introduce cuatro nuevos tramos de aportación para la población activa, con topes mensuales progresivos que hasta ahora no existían para rentas inferiores a 35.000 euros. De esta manera, una persona con ingresos anuales menores a 9.000 euros pagará como máximo 61,75 euros al mes por sus medicamentos, mientras que quienes ganen entre 9.000 y 18.000 euros tendrán un tope de 92,63 euros. Para rentas de 18.000 a 35.000 euros, el límite mensual será de 123,50 euros.

Los tramos superiores a 35.000 euros, que ya tenían topes, se mantienen sin cambios. La ministra destacó que esta medida permitirá ahorrar hasta 800 euros anuales a un paciente con tratamiento crónico de renta baja, al evitar el pago del 40% que antes correspondía sin límite.

En cuanto a los pensionistas, el nuevo modelo establece cuatro tramos de aportación en función de sus ingresos: menos de 18.000 euros, de 18.000 a 59.999, de 60.000 a 99.999 y más de 100.000 euros. Quienes perciban complementos a mínimos mantendrán automáticamente la exención, garantizando que los más vulnerables no vean mermada su capacidad económica. La aplicación será progresiva, ya que los sistemas informáticos deben actualizarse con los datos fiscales consolidados.

La ministra valoró la abstención del PP, aunque ironizó sobre la oposición de la extrema derecha a una medida que mejora la equidad y reduce gastos administrativos al eliminar visitas innecesarias para retirar recetas. Con esta reforma, el Gobierno espera mejorar la adherencia terapéutica y aliviar la carga económica de las familias con menores ingresos





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