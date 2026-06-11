El Congreso aprueba la pasarela al RETA para mutualistas profesionales

Más de cien mil profesionales podrán transferir sus fondos de mutualidades al sistema público de Seguridad Social para mejorar sus pensiones de jubilación.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la creación de una pasarela hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ( RETA ) destinada específicamente a los mutualistas profesionales.

Esta medida, que ha sido aprobada sin votos en contra, aunque con la abstención de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox, representa un cambio significativo en la estructura de previsión social para miles de trabajadores por cuenta propia en España. El objetivo principal es permitir que un colectivo superior a los cien mil profesionales, que hasta ahora cotizaban en mutualidades privadas o colegiales, puedan integrarse en el sistema público de la Seguridad Social.

Esta iniciativa, impulsada por el ministerio liderado por Elma Saiz y articulada a través de una proposición de ley del PSOE, busca solventar una problemática histórica relacionada con las rentas de jubilación insuficientes que percibían estos profesionales al finalizar su vida laboral. Para comprender la importancia de esta medida, es necesario analizar el sistema de capitalización en el que operan las mutualidades alternativas.

A diferencia del sistema público de reparto, donde las pensiones se basan en las cotizaciones generales y la solidaridad intergeneracional, el sistema mutualista funciona mediante la acumulación de fondos individuales. Durante años, profesionales como médicos, abogados, ingenieros y arquitectos han tenido la opción legal y voluntaria de aportar a sus respectivos colegios profesionales en lugar de hacerlo al RETA.

Sin embargo, muchos de ellos solo aportaron el ochenta por ciento de la base mínima de cotización, lo que derivó en que, al momento de jubilarse, sus rentas fueran extremadamente bajas y no garantizaran una calidad de vida digna. La nueva pasarela permite que estos profesionales canjeen el capital acumulado en sus mutualidades por años de cotización efectivos en la Seguridad Social, facilitando así el acceso a prestaciones más ventajosas y estables.

Un aspecto fundamental de la aprobación final ha sido la inclusión de enmiendas presentadas por el Partido Popular, que han ampliado considerablemente el número de beneficiarios. Inicialmente, el proyecto de ley imponía restricciones estrictas, como la exigencia de carecer del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema público, lo que dejaba fuera a unos cuarenta y siete mil profesionales.

Con la eliminación de estas barreras, el acceso a la pasarela queda abierto para todos los mutualistas alternativos, independientemente de su situación previa. No obstante, el Gobierno deberá desarrollar un reglamento detallado en un plazo de tres meses para concretar cómo se llevará a cabo este traspaso, especialmente en el caso de los pasivos, es decir, aquellos profesionales que ya están jubilados y que actualmente consumen sus rentas acumuladas en las mutualidades.

En cuanto a los detalles técnicos, el texto prevé la aplicación de un coeficiente de conversión, inicialmente fijado en cero coma setenta y siete, para transformar los derechos económicos acumulados en periodos de cotización y calcular las bases reguladoras de las pensiones, actualizándolas según el Índice de Precios al Consumidor. Además, se ha establecido una medida protectora para los mutualistas mayores de cincuenta y cinco años a fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Para este grupo, cada mes completo de alta y cotización en la mutualidad alternativa será computado como un mes completo de alta en el RETA, sin importar la cuantía de las aportaciones realizadas al colegio profesional y evitando la aplicación de coeficientes correctores. Es importante subrayar que aquellos profesionales que decidan hacer uso de esta transferencia quedarán encuadrados de manera obligatoria e irreversible en el Régimen Especial de la Seguridad Social, renunciando así a la alternatividad previa





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