El congelamiento cerebral: por qué duele el helado y cómo evitarlo

Un dolor punzante en la frente al comer helado es común. Conoce las causas científicas, su relación con la migraña y trucos para prevenirlo.

El dolor de cabeza por helado , conocido popularmente como congelamiento cerebral , es una experiencia casi universal. Según la neuróloga Amaal Starling, este dolor punzante en la frente es el resultado de un enfriamiento rápido del paladar, que provoca una contracción repentina de los vasos sanguíneos seguida de una dilatación igualmente rápida.

Este proceso activa las fibras nerviosas del dolor conectadas al nervio trigémino, que interpreta la señal como proveniente de la frente y el cerebro. Aunque es molesto, no es peligroso y suele desaparecer en menos de un minuto. La investigación muestra que el congelamiento cerebral tiene un componente genético. Estudios con escolares en Taiwán, Alemania y Canadá revelaron que aquellos cuyos padres experimentaban dolores por helado tenían más probabilidades de sufrirlos.

Además, existe una fuerte correlación con la migraña. Irene Toldo y su equipo encontraron que las personas con migraña reportan dolores más intensos y frecuentes al consumir frío. Un estudio brasileño con adultos mostró que la activación de ciertas áreas cerebrales durante el congelamiento cerebral es similar a la observada en ataques de migraña, lo que sugiere un mecanismo compartido. Para prevenir el congelamiento cerebral, la clave es evitar el enfriamiento rápido.

Starling sugiere consumir helados y bebidas frías lentamente, permitiendo que cada bocado se caliente en la boca antes de tragarlo. Si aparece el dolor, se puede presionar el paladar con la lengua o el pulgar para calentarlo. También se ha reportado que las bebidas frías pueden causar arritmias cardíacas, conocidas como Cold Drink Heart, especialmente en hombres de mediana edad. Aunque este efecto es poco común, es recomendable moderar el consumo de líquidos helados en personas con problemas cardíacos.

En resumen, el congelamiento cerebral es una respuesta fisiológica normal ante el frío intenso. Aunque incómodo, es inofensivo y se puede evitar con hábitos simples. Si sufres de migraña, ten especial cuidado, ya que tu sensibilidad es mayor. Con estos conocimientos, puedes disfrutar de tus postres fríos sin temor al punzón de hielo.

La próxima vez que te antojes de un helado, recuerda: moderación y pausas para calentar el paladar. Tu cerebro te lo agradecerá.

Además, es interesante notar que el congelamiento cerebral no es exclusivo de los humanos; algunos animales también muestran respuestas similares al consumir alimentos fríos. Esto sugiere que el mecanismo podría tener un origen evolutivo para proteger al cerebro de cambios bruscos de temperatura. Los investigadores continúan explorando las bases genéticas y neurológicas de este fenómeno, con la esperanza de entender mejor trastornos como la migraña.

Mientras tanto, los amantes del helado pueden seguir disfrutando de sus sabores favoritos con la certeza de que el dolor pasajero es solo una señal de que su cuerpo está funcionando correctamente. Finalmente, aunque el congelamiento cerebral es benigno, si experimentas dolores de cabeza frecuentes o severos al consumir frío, es recomendable consultar a un médico, especialmente si tienes antecedentes de migraña.

La ciencia sigue desvelando los misterios de este curioso dolor, y cada descubrimiento nos acerca a una mejor comprensión de cómo el cuerpo reacciona al frío. Con estos consejos y conocimientos, puedes enfrentar el próximo verano con tranquilidad, sabiendo que un simple truco puede evitar el temido punzón de hielo





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