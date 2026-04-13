El conflicto en Oriente Próximo y el desafío al petrodólar: El auge del yuan en el comercio de energía

Las tensiones en Oriente Próximo amenazan la hegemonía del dólar en el mercado energético, impulsando el uso del yuan chino en el comercio de petróleo. Irán busca alternativas financieras al dólar, estableciendo peajes en el estrecho de Ormuz y comerciando con China. El acuerdo petrodólar establecido hace décadas se enfrenta a un nuevo panorama.

La tensión geopolítica en Oriente Próximo, exacerbada por conflictos y negociaciones tensas, está desafiando sutilmente la dominación del dólar en el sistema financiero global, específicamente en el comercio de energía. El flujo de embarcaciones a través del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo y gas natural, ha experimentado cambios significativos en las últimas semanas. Las autoridades iraníes, aprovechando su posición estratégica, están implementando un sistema de peajes para el paso de buques, pero con una condición inusual: los pagos se deben realizar en yuanes chinos o, en algunos casos, en criptoactivos. Esta medida, aunque de momento a pequeña escala, representa un desafío directo al petrodólar , el sistema que ha dominado el mercado energético mundial durante décadas, impulsado por el acuerdo histórico entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

Expertos, como Mallika Sachdeva de Deutsche Bank, sugieren que este conflicto podría actuar como catalizador en la erosión del dominio del dólar, facilitando el ascenso del petroyuan. Irán, consciente de su posición estratégica y la necesidad de eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, busca activamente alternativas al dólar para sus transacciones comerciales. Teherán no solo está imponiendo peajes en el estrecho de Ormuz, sino que también está explorando acuerdos con países vecinos como Irak, Pakistán y Bangladesh para otorgar permisos de tránsito por sus aguas a cambio de una tasa. Adicionalmente, Irán ha incluido el control del estrecho y la posibilidad de establecer peajes para los buques en sus negociaciones sobre un alto el fuego definitivo, buscando generar ingresos para la reconstrucción del país tras la guerra y fortalecer sus lazos con socios estratégicos.

La analista de crudo de Kpler, Victoria Grabenwöger, señala que el objetivo principal de Irán es crear un sistema de peaje universal para los buques que operan en la región, lo que le permitiría generar ingresos significativos, fortalecer sus relaciones comerciales y, a largo plazo, ejercer presión sobre Estados Unidos. La cuantía de este peaje oscila entre uno y dos dólares por barril, un costo que, aunque modesto individualmente, podría generar ingresos sustanciales para Irán si se aplica a todos los buques que transitan por la zona. El hecho de que Irán exija el pago en yuanes es un claro indicador del cambio que se está produciendo en el mercado energético y en el panorama geopolítico global.

La dominación del dólar en el mercado energético se remonta a 1974, cuando el entonces presidente estadounidense Richard Nixon y Arabia Saudí establecieron una alianza estratégica, en la cual Arabia Saudí fijaría el precio del petróleo exclusivamente en dólares a cambio de apoyo militar y económico de Estados Unidos. Este acuerdo, que dio origen al petrodólar, ha asegurado durante mucho tiempo el dominio del dólar en el comercio mundial de petróleo. Sin embargo, las actuales tensiones internacionales y las sanciones impuestas a Irán han impulsado cambios significativos. Irán ha redirigido una gran parte de sus exportaciones de petróleo a China, y ha favorecido el uso del yuan para evitar las sanciones estadounidenses. Además, Arabia Saudí, el primer productor mundial de petróleo, está involucrada en el proyecto mBridge, una plataforma de pagos transfronterizos con monedas digitales de bancos centrales, lo que permite realizar transacciones sin depender del sistema SWIFT o del dólar. Este proyecto, liderado por China, demuestra el creciente interés por diversificar las opciones de pago y reducir la dependencia del dólar.

El cambio hacia el yuan y otros mecanismos de pago alternativos es un proceso gradual, pero la tendencia es clara: la hegemonía del dólar en el mercado energético se enfrenta a desafíos crecientes, impulsados por las tensiones geopolíticas y la búsqueda de alternativas financieras por parte de varios países.





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