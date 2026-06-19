La atención se centra en Líbano, donde un alto el fuego entre Israel y Hizbulá se ha declarado pero rápidamente ha sido violado por ambas partes, provocando reacciones en Teherán y Washington.

El conflicto en Oriente Medio sigue sin resolver a pesar del 'Memorando de Entendimiento' entre Estados Unidos e Irán . La atención se centra en Líbano , donde un alto el fuego entre Israel y Hizbulá se ha declarado pero rápidamente ha sido violado por ambas partes, provocando reacciones en Teherán y Washington.

Irán ha suspendido las negociaciones para un acuerdo definitivo y Trump ha expresado su descontento con Netanyahu. Israel ha realizado ataques aéreos, mientras acusa a Hizbulá de mantener su ofensiva. Las tensiones amenazan las negociaciones entre EEUU e Irán, mientras Trump y su vicepresidente instan a Israel a respetar el proceso de paz, aunque Netanyahu insiste en continuar las operaciones militares. Los 47 muertos en las últimas 24 horas en Líbano han provocado una reacción en Teherán y Washington.

Israel también ha acusado a Hizbulá de haber mantenido su ofensiva y ha asegurado que mantendrá sus operaciones en el sur de Líbano. La situación pone en peligro las negociaciones entre EEUU e Irán para el acuerdo definitivo. Precisamente por esto, Irán ha paralizado las primeras reuniones previstas en Bürgenstock, Suiza, este fin de semana. Por su parte, Trump está muy molesto con Benjamín Netanyahu y esta podría provocar otra crisis entre EEUU e Israel.

Según ha contado el presidente estadounidense, Israel tiene que respetar el proceso de paz iniciado con Irán, aunque tiene derecho a defenderse. Sin embargo, Netanyahu ha insistido en continuar las operaciones militares en Líbano





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