El conflicto en Oriente Medio amenaza con encarecer la producción mundial de preservativos

El mayor fabricante de preservativos del mundo, Karex, advierte que los precios podrían subir hasta un 30 % debido a la interrupción de suministros petroleros y logísticos provocada por la guerra en la región.

La crisis geopolítica derivada de las tensiones en la región de Oriente Medio ha generado ondas expansivas que trascienden el mercado energético, impactando directamente en sectores tan esenciales como la salud reproductiva global. Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex , el mayor fabricante de preservativos del mundo con sede en Malasia, ha advertido recientemente que el coste del sexo seguro podría experimentar un incremento significativo.

Según las declaraciones ofrecidas a diversos medios, la empresa se ve forzada a evaluar una subida de precios que oscilaría entre el 20 % y el 30 %. Esta medida, aunque impopular, se presenta como una consecuencia inevitable de la disrupción prolongada en las cadenas de suministro internacionales, exacerbada por los bloqueos navales en el estrecho de Ormuz y las dificultades logísticas derivadas del conflicto armado, factores que han encarecido drásticamente los costes operativos de la compañía. El problema central radica en la dependencia de insumos derivados del petróleo, conocidos como materias primas o petroquímicos. Karex, que produce más de 5.000 millones de unidades anuales bajo marcas reconocidas como ONE y Trustex, requiere componentes específicos como aceite de silicona y diversos polímeros para su manufactura. Además, la nafta, esencial para los materiales de embalaje, es un recurso que llega mayoritariamente desde el Medio Oriente a los centros de producción asiáticos. Con la interrupción del flujo comercial, el acceso a estos insumos se ha vuelto costoso y errático. El panorama es desalentador, ya que, sumado a la escasez de componentes, la industria enfrenta retrasos logísticos críticos; existen millones de unidades de preservativos estancadas en buques de carga que no logran llegar a sus mercados de destino, lo que agrava la escasez en regiones que dependen totalmente de estas importaciones para sus programas de salud pública y prevención de enfermedades. La situación económica en el sudeste asiático es un reflejo del impacto global de esta crisis. El racionamiento de combustible y el aumento en los costes de transporte no solo han elevado los gastos logísticos, sino que también han afectado la movilidad de la fuerza laboral, dificultando que los trabajadores lleguen a sus centros de trabajo en las plantas de fabricación. Analistas de firmas como KPMG señalan que, si bien el foco mediático se centra en la gasolina y el diésel, la escasez de productos petroquímicos está creando un cuello de botella que amenaza la producción de bienes de exportación esenciales a escala mundial. El encarecimiento de la vida y el freno en la manufactura plantean un escenario de incertidumbre económica prolongada. Aunque Karex mantiene suministros para los próximos meses, la empresa se encuentra en una encrucijada donde la rentabilidad se enfrenta a la necesidad social de mantener un producto básico al alcance de los consumidores, en un mercado global donde los efectos de la guerra parecen no tener un final cercano





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