El conflicto educativo en el País Valencià: más allá de los salarios, la lucha por ratios, recursos y condiciones dignas

Un sindicalista docente analiza las razones profundas de las protestas en la educación valenciana: ratios insostenibles, burocracia asfixiante, infraestructuras deficientes y la necesidad de atender una creciente diversidad en las aulas. La consulta a 42.000 profesores revela que la reducción de alumnado por aula es la prioridad, seguida de salarios y carga administrativa. Advierte que la movilización continuará si no hay reapertura de negociaciones.

El docente, miembro del sindicato mayoritario de la enseñanza en el País Valencià y presidente de la Junta de Personal Docente de Alacant, analiza con 'Público' el estado de las negociaciones con la Conselleria y la evolución de las protestas.

Licenciado en Filosofía y con una década de experiencia en las aulas, asegura que lo que le mantiene vinculado a la enseñanza sigue siendo el contacto diario con el alumnado, el intercambio de aprendizajes y la convicción de que la educación debe servir para despertar el pensamiento crítico. Su defensa de la escuela pública también tiene un tinte personal: es hijo de una familia trabajadora cuyos padres no tuvieron la oportunidad de estudiar.

Tras semanas de huelga, encierros, manifestaciones y negociaciones encalladas, el sindicalista aborda las demandas del colectivo y los escenarios que se abren para el conflicto educativo en la región. Cuando se le pregunta qué diría a quienes piensan que las protestas solo versan sobre una subida salarial, responde contundente: revisen los resultados de una consulta entre más de 42.000 docentes.

La principal preocupación expresada es la reducción de las ratios en las aulas, es decir, menos alumnado por clase para poder atenderlo mejor. En segundo lugar aparecen los salarios y, en tercero, la burocracia. Del conjunto de reivindicaciones -salarios, ratios, burocracia, infraestructuras, inclusión educativa y la enseñanza del valenciano en la escuela pública-, solo una afecta de manera exclusiva a las condiciones laborales: los salarios.

Las demás buscan mejorar la escuela pública en su conjunto y repercuten directamente en el alumnado. El principal problema, según detalla, son las ratios. Ahora mismo hay clases de hasta 30 alumnos en secundaria, 25 en primaria, 35 en Bachillerato y 25 en infantil. Con estas cifras es imposible trabajar con normalidad.

La sociedad es cada vez más diversa, lo cual es positivo, pero en el aula supone un reto enorme. Aparece alumnado con necesidades educativas distintas, con ritmos y formas de aprendizaje diferentes, lo que exige adaptar materiales y ofrecer atención individualizada que, con ratios tan altas, resulta muy difícil.

Además, el País Valencià es tierra de acogida con un importante crecimiento de población migrante, lo que enriquece las aulas pero incrementa la diversidad lingüística y cultural. Hay estudiantes que llegan sin dominar ni el valenciano ni el castellano, y el profesorado debe atender esa complejidad sin los recursos necesarios. A esta situación se suma una carga burocrática cada vez mayor.

Se exige elaborar informes, a veces múltiples documentos sobre un mismo alumno con dificultades, además de memorias de departamento, programaciones de aula y planificaciones que, en teoría, deben cerrarse al inicio de curso. Todo ello mientras aún se está conociendo al alumnado y adaptándose a su realidad. Gran parte del tiempo se va en tareas administrativas que obligan a trabajar muchas horas fuera del horario lectivo, en casa, en detrimento de la atención directa al alumnado.

Desde la pandemia y la guerra de Ucrania, los precios han subido mientras el poder adquisitivo del profesorado no ha mejorado al mismo ritmo. En el caso del profesorado interino, además, hay quien debe desplazarse cientos de kilómetros, pagando alquiler en una ciudad mientras mantiene su vivienda en su localidad de origen. También hay un deterioro de las infraestructuras educativas.

Se observan aulas a 35 o incluso 40 grados, cuando las condiciones de trabajo deberían situarse en torno a los 27. Se han producido incluso desmayos de alumnado por el calor extremo. Las instalaciones no están adaptadas a la realidad climática actual. El sindicalista advierte que la lucha continuará el curso que viene si no se reabre la negociación.

Las movilizaciones, que han recorrido distintos territorios del Estado, ponen sobre la mesa la necesidad de abordar con urgencia una transformación profunda del sistema educativo valenciano, donde las demandas del profesorado buscan, en esencia, garantizar una educación pública de calidad para todos y todas





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