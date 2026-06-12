El comandante revela encuentros secretos con la 'fontanera' y llamadas a la directora de la Guardia Civil

Un comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo' detalla en informes que Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, mantuvo reuniones secretas con él y llamó a Mercedes González para reportarle el contenido. Los encuentros incluyeron ofertas de protección judicial y rehabilitación a cambio de información sensible.

El comandante de la Guardia Civil que mantuvo reuniones secretas con Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, ha detallado en sus informes que la ex militante socialista mantenía comunicación constante con la directora general del Instituto Armado, Mercedes González , para reportarle el contenido de los encuentros.

Según las actas del mando, al que nos referiremos como 'Villalba', Díez hablaba por teléfono con González durante los trayectos de ida y vuelta a las citas, informándole de las conversaciones y del estado de ánimo de los implicados. Por ejemplo, tras una de las reuniones en un bar de Leganés en marzo de 2025, Díez transmitió a González que 'los de arriba estaban impacientes' y que por eso se había apresurado el encuentro.

Villalba también revela que Díez presumía de su acceso privilegiado a la directora de la Guardia Civil y al propio presidente del Gobierno, asegurando que contaba con su apoyo para maniobras internas. La 'fontanera' le ofreció a cambio de información comprometedora contra otros mandos un destino como asesor de González, propuesta que el comandante rechazó.

Este relato contradice la versión oficial de Mercedes González, quien en un comunicado reconoció reuniones con Díez pero afirmó que rechazó de plano la petición de rehabilitar a Villalba y dio por finalizado el encuentro. Sin embargo, los informes indican que Díez le confesó al mando que se reuniría personalmente con González para hablar de él, y que efectivamente dicha reunión se produjo.

Las actas, obtenidas por este periódico, detallan que los encuentros entre Díez y Villalba tuvieron lugar los días 10 y 26 de marzo de 2025 en un restaurante de Leganés. En ellos, la ex militante ofreció protección judicial y la rehabilitación en el Cuerpo a cambio de datos sensibles que permitieran 'invalidar' causas judiciales contra el PSOE y acabar con los 'elementos subversivos' en la cúpula de la Guardia Civil.

Villalba, por su parte, exigió que se dejaran fuera los dispositivos electrónicos. La 'fontanera' justificó estos encuentros afirmando que buscaba escribir un libro sobre las 'cloacas' del Estado, pero nunca lo publicó. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado al menos dos reuniones secretas, lo que ha reabierto el debate sobre la independencia del Instituto Armado y las presiones políticas en el 'caso Koldo'





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