El Colorete Melocotón: La Tendencia que Ilumina tu Rostro en 2026

Descubre por qué el colorete melocotón, o 'peachy', se ha convertido en el must-have de la temporada. Aprende cómo aplicarlo según tu tipo de rostro y conoce los mejores productos para conseguir un efecto buena cara y rejuvenecedor al instante.

El colorete melocotón , también conocido como peachy, se ha convertido en el tono predilecto de las expertas en tendencias y es una constante en el street style actual.

Su popularidad radica en la capacidad de proporcionar un efecto luminoso instantáneo que transforma el maquillaje habitual, aportando frescura y vitalidad al rostro. Es fundamental recordar que, después de cualquier aplicación de maquillaje, una correcta rutina de desmaquillado es esencial para mantener la salud de la piel y permitir su adecuada transpiración.

La creciente demanda de este tono se debe, en gran medida, a la tendencia del 'peach makeup', un estilo que prioriza los tonos melocotón en labios, mejillas y párpados. El objetivo principal de esta tendencia es lograr un efecto rejuvenecedor y una apariencia saludable al instante. En general, durante la primavera y el verano, y especialmente en 2026, el efecto de jugosidad y luminosidad es el más deseado por las mujeres que buscan una tez radiante.

El colorete peachy se presenta como el aliado perfecto para alcanzar este objetivo. La aplicación correcta del colorete melocotón varía según la forma del rostro, según los expertos de Maybelline. Para un rostro ovalado, se recomienda aplicar el producto en círculos sobre las mejillas, difuminándolo suavemente. Si el rostro es redondo, el objetivo es alargar ópticamente el rostro, aplicando el colorete en diagonal desde las mejillas hacia las sienes.

En el caso de un rostro cuadrado, lo ideal es suavizar los ángulos aplicando el rubor en las manzanas de las mejillas y difuminándolo hacia las orejas. El mercado ofrece una amplia gama de opciones para conseguir este efecto, desde coloretes en crema hasta polvos y líquidos.

Entre las opciones destacadas se encuentra el 'Soft Pop Plumping Blush Veil' de Make up by Mario en tono Just Peachy, disponible en Sephora, ideal para un look primaveral y para retocar el rostro a lo largo del día. El colorete líquido 'Sunkisser' de Maybelline New York, en el tono Sol Search, ofrece un efecto glow instantáneo, perfecto para un maquillaje sencillo y saludable.

Charlotte Tilbury propone el colorete en polvo 'Cheek to Chic' en el tono Ecstasy, que proporciona un acabado radiante y luminoso. Yves Saint Laurent ofrece 'Make Me Blush' en el tono Peachy Nude, con una textura ultrasensorial que se funde con la piel, aportando comodidad y ligereza. Estos productos no solo realzan la belleza natural, sino que también contribuyen a un maquillaje versátil y adaptable a cualquier ocasión, desde un look diario hasta un evento especial





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