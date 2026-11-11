El colapso sanitario en El Hierro tras recibir 8.000 migrantes

El hospital de El Hierro colapsa con 8.000 migrantes en un mes. El Estado despliega un hospital de campaña y destina 1 millón de euros para aliviar la carga asistencial.

La isla de El Hierro ha experimentado una presión migratoria sin precedentes al recibir a 8.000 migrantes en un periodo inferior a un mes, lo que ha provocado el colapso total de sus servicios sanitarios y del único hospital insular disponible. Esta isla con apenas 12.000 habitantes se ha visto desbordada por la llegada masiva de cayucos, forzando al Estado a tomar medidas extraordinarias para evitar que el sistema de salud colapse por completo.

Colapso del Hospital Insular y Despliegue Estatal

El hospital insular de El Hierro, que cuenta con 31 camas, se encuentra actualmente saturado debido al aluvión de llegadas. Para descongestionar el centro de Valverde y reservar sus camas para casos de extrema gravedad, el Estado ha decidido desplegar un hospital de campaña en el puerto de La Restinga. Esta instalación permitirá observar y tratar afecciones leves in situ, evitando traslados innecesarios y aliviando la carga operativa del centro médico principal.

Also read España declara la emergencia migratoria en Canarias tras la llegada de 7.500 migrantes a El Hierro

Refuerzo Masivo del Personal de Emergencias

La dotación de emergencias se ha triplicado hasta rozar los 50 profesionales, incluyendo voluntarios especialistas desplazados desde Andalucía para reforzar los turnos. Se ha establecido un sistema de tres turnos de 24 horas, con equipos que combinan médicos, enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias. José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de Primera Respuesta de Emergencia para población inmigrante de Cruz Roja, confirmó que la tensión es alta y que los profesionales trabajan bajo una presión constante.

Patologías Frecuentes y Triaje en el Muelle

Las condiciones de la ruta atlántica han generado patologías específicas que requieren atención inmediata. Entre las dolencias más frecuentes destacan la hipotermia, la deshidratación y el 'pie de patera', una afección causada por pasar días con los pies empapados e inmóviles. El equipo sanitario realiza un triaje básico en el muelle para priorizar el tratamiento inmediato de estos casos y trasladar a los más graves al hospital o en helicóptero a Tenerife si es necesario.

Advertisement

Impacto Económico y Social en La Restinga

La avalancha migratoria ha generado consecuencias directas en la economía local y la vida cotidiana de los vecinos. Parte del puerto de La Restinga está ocupada por hasta 26 cayucos acumulados, lo que ha obligado a cerrar playas preventivamente por riesgo de vertidos. Además, los pescadores y centros de buceo han visto afectada su actividad, mientras que hay cancelaciones masivas en alojamientos turísticos debido a la saturación y la percepción de caos.

Compromisos Estatales y Futuro Inmediato

El Estado ha destinado un millón de euros para Cruz Roja con el fin de tratar afecciones como deshidratación o 'pie de patera' sobre el terreno. Durante la Comisión Interministerial de Inmigración, el gobierno central se comprometió a implantar estas medidas sanitarias junto al Gobierno canario. La borrasca Charles no ha frenado las llegadas, con casos como el de 122 migrantes desembarcados en cuatro horas, manteniendo a Salvamento Marítimo al límite de sus capacidades operativas.