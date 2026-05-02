El equipo madrileño vence al CRAT Coruña en un partido emocionante bajo la lluvia, consolidando su nombre en la historia del rugby femenino español. Mientras tanto, otros eventos globales y tendencias destacan en diversos sectores.

El Club de Rugby Majadahonda se ha coronado campeón de la Copa de la Reina Iberdrola femenina tras un emocionante partido contra el CRAT Coruña, disputado en condiciones climáticas adversas.

El encuentro comenzó bajo una intensa lluvia, lo que obligó a ambos equipos a adaptar su estrategia, basándose principalmente en el juego con el pie para explotar las imprecisiones del rival. Majadahonda, con un enfoque más conservador, evitó jugar en su propio campo, optando por despejar el balón en cada oportunidad, mientras que el CRAT Coruña intentó imponerse con un juego más ofensivo, destacando en las melés y con sus delanteras.

El primer tiempo estuvo marcado por un intercambio de golpes, con el CRAT Coruña abriendo el marcador gracias a un ensayo de Judith Hernández tras una mala recepción de Tess Pross. Sin embargo, Majadahonda reaccionó rápidamente y adelantó el marcador con un ensayo de Adelina Da Costa, quien aprovechó un hueco en la defensa gallega tras varios ataques consecutivos.

Poco antes del descanso, el CRAT Coruña logró empatar con un ensayo de Isabel Rodríguez, resultado de un rápido contraataque que sorprendió a la defensa madrileña. El partido llegó al descanso con un ajustado 10-12 a favor de las gallegas. En la segunda parte, Majadahonda demostró su fortaleza mental y física, recuperando el control del partido con un juego más agresivo y preciso.

La defensa del equipo madrileño se mostró imbatible, mientras que su ataque logró romper las líneas rivales en varias ocasiones, culminando con ensayos decisivos que les permitieron cerrar el partido con una victoria merecida. La celebración de las jugadoras del Silicius Majadahonda tras el pitido final reflejó la emoción y el esfuerzo de todo un año de trabajo, consolidando su nombre en la historia del rugby femenino español.

Mientras tanto, en otros ámbitos, la Milken Institute Global Conference 2026 se inaugurará mañana en Beverly Hills con la participación de KFSH, un evento que reunirá a líderes globales para discutir temas de salud y economía. En el mundo financiero, los datos del mercado de futuros de KuCoin ya están disponibles en TradingView, lo que permitirá a los inversores acceder a análisis profesionales de mayor calidad.

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