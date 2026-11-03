El Circo del Sol llega a Madrid con Kurios tras girar por España

La compañía canadiense instala en Madrid su espectáculo Kurios, un show de ambientación steampunk protagonizado por 54 artistas de 20 países que combina acrobacia y tecnología.

El Gran Chapiteau del Circo del Sol ha regresado a Madrid con su producción ' Kurios, gabinete de curiosidades', tras un recorrido previo por diversas localidades españolas. Esta instalación continúa el legado iniciado en febrero de 1998, cuando la compañía canadiense debutó junto al desaparecido Estadio Vicente Calderón y transformó para siempre la concepción del arte circense y el espectáculo global en sus más de cuatro décadas de historia.

Origen y Estética del Espectáculo

La obra fue estrenada originalmente en Montreal en 2014 bajo la dirección del creador canadiense Laprise. Su diseño visual adopta una estética steampunk que fusiona universos fantásticos, evocando el espíritu de Leonardo da Vinci y Julio Verne mediante maquinaria de vapor, cobre, latón y cuero. El protagonista es un científico que cree en un mundo invisible dentro de su gabinete, donde las ideas más audaces cobran vida.

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Artistas y Producción Técnica

La trupe está integrada por medio centenar de artistas procedentes de una veintena de países, acompañados por técnicos y personal administrativo. Brú, asistente del jefe de vestuario con una década en la compañía, confirma que viajan con 8.000 piezas de ropa para los 54 performers. Este número incluye a familiares y cerca de 200 trabajadores temporales contratados en cada ciudad.

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Vestuario y Complejidad Escénica

El departamento de vestuario cuenta con nueve especialistas, cuatro en gira y cinco locales. Brú describe la complejidad técnica como alta, combinando telas tradicionales con materiales poco comunes para permitir movimientos acrobáticos fluidos. Cada artista tiene múltiples conjuntos para interpretar distintos personajes sin que la ropa limite la expresión física.

Tradiciones Familiares Circenses

José, malabarista originario de México, representa la quinta generación de artistas circenses y la cuarta de la familia Vázquez, fundada en 1969. Su madre pertenece a la familia Atayde, con tradición desde finales del siglo XIX. Él afirma sentirse afortunado en este entorno itinerante que le permite descubrir nuevos lugares cada cinco o seis semanas.