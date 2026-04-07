El cierre del estrecho de Ormuz y la inestabilidad geopolítica impactan en los precios del cobre: Goldman Sachs advierte sobre posibles caídas

Goldman Sachs advierte sobre la vulnerabilidad del cobre ante el cierre del estrecho de Ormuz y la inestabilidad geopolítica. La firma reduce sus perspectivas de precios para el metal, anticipando posibles caídas ante un escenario económico adverso.

Los metales, en particular el cobre, están experimentando una fuerte presión bajista debido al cierre del estrecho de Ormuz y a las consecuencias geopolítica s derivadas de los recientes ataques contra Irán . Goldman Sachs , uno de los principales actores del mercado, ha advertido sobre la vulnerabilidad del cobre a caídas más pronunciadas si el bloqueo del estrecho persiste.

Esta situación, combinada con el aumento de los precios de la energía, está generando incertidumbre en el mercado de materias primas y afectando a los inversores en metales y fondos referenciados. La firma de análisis financiero prevé un escenario adverso para la economía global, lo que podría acentuar la tendencia negativa de los precios del cobre, un metal crucial para la industria. Según Goldman Sachs, los riesgos a corto plazo se inclinan a la baja si los flujos en el estrecho permanecen interrumpidos por más tiempo de lo anticipado. Esto, a su vez, mantendría los precios de la energía más altos, frenando el crecimiento económico mundial y, por ende, disminuyendo la demanda de materias primas industriales. La situación actual se ve agravada por el hecho de que el cobre, incluso antes de los acontecimientos recientes, ya cotizaba a precios considerados por encima de su valor razonable, según las estimaciones de la firma de análisis. \La inestabilidad geopolítica, particularmente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha contribuido a la caída de los precios del cobre, con una disminución cercana al 7% desde que se produjeron estos eventos. Aunque Goldman Sachs reconoce que el cobre aún se beneficia de un mercado ajustado fuera de Estados Unidos y de la expectativa de un almacenamiento estratégico generalizado, la firma advierte que estos factores podrían perder relevancia si el escenario económico global previsto por el banco se materializa. En este contexto, Goldman Sachs ha ajustado a la baja sus perspectivas para el precio del cobre este año, situándolo en 12.650 dólares por tonelada, en comparación con los 12.850 dólares que había pronosticado previamente. Esta revisión refleja la preocupación por el deterioro de las perspectivas económicas y la posibilidad de que los inversores reduzcan su exposición al riesgo en el mercado de metales. Los analistas del banco señalan que el precio del cobre no se sustenta en los fundamentos actuales, lo que lo hace particularmente vulnerable a nuevas caídas en caso de que la situación económica global se deteriore aún más, impulsada por la persistencia del cierre del estrecho y la incertidumbre geopolítica.\El mercado de metales básicos en general, y el del cobre en particular, se encuentra en una encrucijada. La combinación de factores como el cierre del estrecho de Ormuz, el aumento de los precios de la energía, la incertidumbre geopolítica y las perspectivas económicas globales a la baja, está generando una tormenta perfecta que podría impactar negativamente en la demanda y los precios. Los inversores, por su parte, se mantienen cautelosos y atentos a la evolución de la situación, evaluando constantemente los riesgos y las oportunidades. La reapertura del estrecho de Ormuz, prevista por Goldman Sachs para mediados de abril, será crucial para determinar el rumbo del mercado de metales. Sin embargo, incluso si el estrecho se reabre, la inestabilidad geopolítica y el deterioro de las perspectivas económicas podrían seguir presionando a la baja los precios del cobre y otros metales. Es esencial que los inversores se mantengan informados y ajusten sus estrategias de inversión en función de la evolución del mercado, considerando tanto los factores fundamentales como los factores geopolíticos y macroeconómicos que influyen en los precios de los metales. La situación actual exige una gestión activa del riesgo y una cuidadosa evaluación de las oportunidades y desafíos que presenta el mercado





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