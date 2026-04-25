El Cid brilla en la Maestranza con 'Galguero' pese a la polémica

Manuel Jesús 'El Cid' protagonizó una destacada actuación en la Maestranza de Sevilla, especialmente con el toro 'Galguero', aunque la falta de un trofeo generó controversia. Fortes y Garrido también participaron en la corrida, dejando buenas sensaciones al público.

El torero Manuel Jesús ' El Cid ' ofreció una actuación destacada en la Maestranza de Sevilla , especialmente con el toro 'Galguero' de la ganadería La Quinta, donde realizó una faena de gran mérito.

A pesar de la evidente petición del público para otorgarle una oreja, la presidenta no accedió, generando cierta controversia. El Cid, aunque inicialmente contrariado, se mostró más sereno posteriormente, valorando positivamente su desempeño. Destacó la calidad de 'Galguero', señalando que el toro colaboró especialmente por el pitón derecho, donde ejecutó quince muletazos de buen nivel.

Reconoció que el toro tuvo carencias en el pitón izquierdo, lo que dificultó su labor, pero enfatizó la importancia de la colaboración del animal para el éxito de la faena. Analizó que 'Galguero' tenía buen embroque pero le faltaban finales, por lo que se concentró en aprovechar el inicio de la faena antes de que el toro perdiera fuerza, lo cual finalmente ocurrió.

El diestro se mostró satisfecho con la conexión con el público, que entró en la faena desde el principio. El torero Fortes, tras diez años de ausencia en la Maestranza, también dejó buenas sensaciones, aunque sin obtener un trofeo. Su labor con el quinto toro fue firme y torera, lo que le valió una vuelta al ruedo. Valoró la oportunidad de mostrar su toreo y la respuesta del público.

José Garrido, por su parte, lamentó no haber concretado una oreja en su primer toro debido a un fallo con la espada, a pesar de la conexión con el público y la pasión que transmitió en la faena. El sexto toro, 'Loreño', fue considerado el peor del festejo, presentando dificultades para el toreo.

El Cid comparó su situación con la del entrenador de fútbol Diego Simeone, evaluando su continuidad en la tauromaquia temporada a temporada, dependiendo de su estado físico y de la satisfacción que le brinde el apoyo del público. Expresó su gratitud por el cariño recibido y su orgullo por haber brindado disfrute a los aficionados. La Maestranza, para El Cid, es un escenario especial, donde el público sevillano demuestra una sensibilidad particular hacia lo bueno y lo malo





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