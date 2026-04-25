El Cid abre plaza en Sevilla con toros de La Quinta

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acoge este sábado una corrida de toros con El Cid, Fortes y José Garrido, enfrentándose a reses de la ganadería de La Quinta. Se detallan los toros, su procedencia y la trayectoria de los toreros.

Orden de lidia para la corrida en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla este sábado 25 de abril. El Cid abrirá plaza con 'Ibicenco', un toro cárdeno careto de 553 kg, nacido en 2021.

Le seguirán 'Vencedor' (cárdeno oscuro, 535 kg, 2021), 'Palomito' (cárdeno oscuro, 550 kg, 2021), 'Galguero' (cárdeno oscuro, 555 kg, 2021), 'Secretario' (cárdeno claro, 540 kg, 2021) y 'Loreño' (cárdeno coletero, 548 kg, 2021). Como sobreros, se lidiarán 'Sargento' (cárdeno oscuro, 554 kg, 2021) y 'Aguardentero' (cárdeno oscuro, 531 kg, 2022). La ganadería de La Quinta, propiedad de Álvaro Martínez Conradi, fundada en 1987 y con encaste Santa Coloma, será la protagonista de la 15ª corrida de abono.

Sus reses pastan en las fincas Fuente de la Higuera (Palma del Río, Córdoba) y Fuente Merino (Lora del Río). La historia de esta ganadería se remonta a finales del siglo XVIII, con la ganadería del Marqués de Casa Ulloa, pasando por diversas manos hasta llegar a Carlos Conradi, antepasado de Álvaro Martínez Conradi.

Este último adquirió el hierro a los señores Soto de Luis, conservando su antigüedad y diseño, y lo enriqueció con 180 reses de Joaquín Buendía Peña, de puro encaste Santa Coloma. Toros de La Quinta se lidiaron recientemente en Sevilla el 18 de abril de 2024, con destacadas actuaciones de Emilio de Justo y El Cid. El cartel de la corrida presenta a El Cid, Fortes y José Garrido, enfrentándose a los toros de La Quinta.

La ganadería se caracteriza por su divisa encarnada y amarilla, con señal orejisana en ambas orejas, y su antigüedad data del 18 de abril de 1881. Su procedencia se remonta al Conde de Santa Coloma y a Joaquín Buendía Peña. El Cid, nacido en Salteras en 1974, tomó la alternativa en Madrid en 2000, apadrinado por David Luguillano y con Finito de Córdoba como testigo.

Se presentó en Sevilla en 2001 y en 2025 ha participado en 15 festejos, cortando 18 orejas. Su apoderado es Josete. Fortes, nacido en Málaga en 1990, tomó la alternativa en Bilbao en 2011, apadrinado por El Juli y con Alejandro Talavante como testigo. Debutó en Sevilla en 2012 y en 2025 ha participado en 21 festejos, cortando 19 orejas.

Su apoderado es Nacho de la Serna. José Garrido, nacido en Badajoz en 1993, tomó la alternativa en Sevilla en 2015, apadrinado por Enrique Ponce y con Sebastián Castella como testigo. Se presentó en Sevilla en 2015 y en 2025 ha participado en 10 festejos, cortando 22 orejas. Su apoderado es Domingo López Chaves.

La corrida dará comienzo a las 18.30 horas en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla





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