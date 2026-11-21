Descubre cómo la ventana de oportunidad de 20 minutos para dormir impacta en la calidad del descanso nocturno y evita el insomnio.

Las expertas en higiene del sueño, como la doctora Roure, advierten sobre la importancia de aprovechar las ventanas de oportunidad para conciliar el descanso. Un mito común es creer que simplemente acostarse es suficiente; por el contrario, hay que esperar entre 90 y 120 minutos para que se abra otra puerta de oportunidad.

La importancia de la ventana de sueño

Dormir bien es tan importante como llevar una alimentación saludable o practicar ejercicio con regularidad. Cada vez más expertos coinciden en señalar la importancia de un buen descanso nocturno para poder tener una buena calidad de vida. Se trata de una ventana de oportunidad para tener un sueño reparador en la que el cuerpo da señales claras para irse a dormir.

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Cómo funciona el mecanismo del descanso

La doctora Roure explica que parece haber una puerta que se abre, y si uno es capaz de entrar en ese momento en sueño, el proceso será más rápido. Quien acierta el timing dormirá antes y tendrá un sueño más reparador. Sin embargo, esta ventana dura solo 20 minutos y se cierra definitivamente. Si en esos 20 minutos se tiene sueño, pero se prefiere quedarse a ver cómo acaba el capítulo, al darse cuenta la puerta ya se ha cerrado. En ese momento, ya no se consigue volver a dormir fácilmente.

Errores comunes en la conciliación del sueño

También se da el caso de gente que se queda dormida delante del sofá, descarga allí su sueño. Luego, cuando se dan cuenta que se han dormido, se van a la cama y en la cama no pueden dormir. Según apunta la experta, en ambos escenarios se ha pasado un poco esa ventana de sueño. Es necesario esperar a que se vuelva a abrir en otro momento esa puerta para poder volver a entrar. Esto depende del ciclo de cada persona.

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Calidad versus cantidad en las horas de descanso

Para dormir bien, Roure diferencia entre la cantidad y la calidad del sueño que se tiene. La cantidad de sueño, es decir, cuántas horas, depende mucho de la persona. Básicamente, en el 80% al 90% de las personas necesitamos entre 7 y 8 horas, sostiene la experta.

Necesidades individuales y descanso profundo

No obstante, también hay personas que con 6 horas y media o siete tienen suficiente y hay otras que necesitan ocho y media. A veces es mejor dormir un poco menos, pero que ese sueño sea reparador y de calidad. Es preferible esta opción a intentar dormir muchas horas y no conseguir que ese sueño sea de descanso profundo. La clave radica en la capacidad de entrar en la fase correcta durante la ventana abierta.