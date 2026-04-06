El cese de Ábalos y la 'Love Story': Jésica Rodríguez, testigo clave en el juicio por el caso Mascarillas

La ex pareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, testificará en el juicio sobre el caso Mascarillas. Su testimonio, centrado en su relación y el pago de un piso de lujo, podría ser clave para determinar la culpabilidad del exministro. La investigación revela una red de favores y conexiones.

El 10 de julio de 2021, un día que marcó un antes y un después en la vida política española, José Luis Ábalos fue cesado de su cargo como ministro de Transportes por el entonces presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa misma noche, el que fuera mano derecha de Sánchez, se reunió con Jésica Rodríguez en su vivienda oficial ubicada en el distinguido barrio madrileño de El Viso.

Este encuentro, y los detalles que lo rodean, han salido a la luz gracias a los mensajes hallados en los dispositivos de Koldo García, ex asesor de Ábalos, a los que EL ESPAÑOL ha tenido acceso exclusivo. En estos mensajes, se revela una conversación donde Ábalos informa a Koldo sobre la inminente llegada de 'España', el nombre en clave utilizado para referirse a Jésica Rodríguez, mostrando que el exministro estaba de buen humor. La reunión se produce justo después del cese, y la preocupación de Koldo es palpable, intentando disuadir a Ábalos de cualquier encuentro que pudiera comprometerles. La situación es tensa, y el temor a que Jésica revelara información delicada sobre los negocios y relaciones de Ábalos es evidente en las advertencias de Koldo. El juicio, que se avecina, promete revelar detalles cruciales sobre la relación entre Ábalos y Jésica, así como el papel de esta última en la trama. La expectación es máxima, dado el alto perfil de los implicados y las potenciales consecuencias legales.\La figura de Jésica Rodríguez cobra una importancia crucial en el caso, a pesar de no estar acusada directamente. Su testimonio como testigo es fundamental para esclarecer los detalles de la investigación y determinar el grado de implicación de Ábalos en la presunta trama de corrupción. La cita ante el Tribunal Supremo, donde Jésica declarará, es un punto de inflexión. Se espera que sus declaraciones arrojen luz sobre las condiciones en las que vivía y trabajaba, proporcionando detalles que podrían reforzar la tesis de la Fiscalía sobre los beneficios personales que Ábalos habría recibido. Un elemento central en el relato de Jésica es su residencia en un lujoso piso en la Plaza de España de Madrid, cuyo alquiler, según la investigación, fue pagado por el entorno del empresario Víctor de Aldama, vinculado a la trama. Jésica relató que fue el propio Ábalos quien le sugirió que eligiera una vivienda, y que seleccionó el piso por su cercanía a Ferraz, sede del PSOE. Además, reveló que Koldo García fue quien gestionó los trámites del alquiler con Alberto Escolano, socio de Aldama, confirmando la conexión entre el exministro y los pagos de la vivienda. La Fiscalía considera que este piso formaba parte de las contraprestaciones relacionadas con los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, lo que añade una capa de complejidad al caso.\El juicio contra José Luis Ábalos y su entorno se presenta como un momento decisivo para el esclarecimiento de los hechos. La declaración de Jésica Rodríguez, sumada a otros testimonios y pruebas, será crucial para determinar si Ábalos es culpable de los delitos que se le imputan. La atención mediática y política es máxima, y el desenlace del juicio podría tener importantes repercusiones en la carrera política de Ábalos y en la credibilidad del gobierno. Los detalles sobre el piso, los viajes, y el papel de Jésica en la trama son clave para entender la magnitud del caso. La documentación recabada durante la investigación revela una red de favores y conexiones que podrían comprometer seriamente a Ábalos. El foco está puesto en la credibilidad de Jésica y en si su testimonio será coherente y consistente con las pruebas presentadas. Si su testimonio se mantiene firme, el impacto en una posible condena a Ábalos será decisivo, y la trama de corrupción desvelada podría extenderse a otras figuras políticas y empresariales. El juicio es, sin duda, un momento crucial para la justicia y la transparencia en España, y la sociedad espera respuestas claras y contundentes sobre los hechos que se investigan





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