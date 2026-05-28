El CEO de Mistral advierte que los adversarios de Europa ya usan IA con fines militares y pide desarrollar capacidades propias

Arthur Mensch, CEO de Mistral, alerta sobre el uso militar de la inteligencia artificial por parte de rivales de Europa y aboga por desarrollar capacidades propias para disuadir amenazas, en respuesta a la encíclica del Papa sobre la IA.

El CEO de Mistral , Arthur Mensch , ha advertido que los adversarios de Europa ya utilizan la inteligencia artificial con fines militares, por lo que el continente debe desarrollar sus propias capacidades en este ámbito para disuadir amenazas.

En declaraciones a Reuters, Mensch afirmó que, aunque todos están a favor de la paz, la realidad es que rivales y adversarios están empleando IA, y Europa necesita contar con armamento de esta clase para protegerse. Sus comentarios surgen tras la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV, centrada en la defensa del ser humano en la era de la inteligencia artificial.

El Pontífice pidió regulación y control para la tecnología, alertando sobre el riesgo de que quien controle la IA imponga su propia visión moral como infraestructura invisible de los sistemas. El Papa también se pronunció en contra del uso de sistemas de armas autónomos letales, que atacan objetivos sin control humano, señalando que el juicio moral no puede reducirse a un cálculo, sino que implica conciencia, responsabilidad personal y reconocimiento del otro como persona.

Mensch reconoció el creciente rechazo social hacia la inteligencia artificial y las empresas del sector, especialmente entre los jóvenes, como se ha visto en vídeos virales de estudiantes abucheando a ponentes relacionados con la IA. Sin embargo, calificó esta inquietud como comprensible y no diferente de otras reacciones históricas ante innovaciones tecnológicas. Estaremos bien. Encontraremos la manera de usarla de forma eficiente, aseguró.

Mistral, valorada en 11.700 millones de euros y creadora de Le Chat (su propio chat similar a ChatGPT), aspira a ser la gran alternativa europea a la inteligencia artificial de Silicon Valley. La compañía anunció la construcción de un centro de datos en Les Ulis, Francia, con capacidad de 10 megavatios, cuya inauguración está prevista para la segunda mitad de 2026. La preocupación por el uso militar de la IA no es nueva.

Activistas y académicos llevan años alertando sobre sistemas autónomos letales, argumentando que pueden violar derechos fundamentales como la vida, la reunión pacífica, la privacidad y la no discriminación. En este contexto, las declaraciones de Mensch ponen de relieve la tensión entre el desarrollo tecnológico, la regulación ética y la seguridad nacional.

Europa se encuentra en una encrucijada: debe equilibrar la innovación con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos, mientras sus rivales avanzan en la militarización de la inteligencia artificial





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