El Centro Presidencial Obama, diseñado por los arquitectos Tod Williams y Billie Tsien, es un campus integral que alberga 28 nuevas instalaciones creadas por algunos de los artistas más destacados de la actualidad.

El Centro Presidencial Obama abre sus puertas al público después de más de una década de construcción y un costo de US$ 850 millones. El centro, diseñado por los arquitectos Tod Williams y Billie Tsien , es un campus integral que alberga 28 nuevas instalaciones creadas por algunos de los artistas más destacados de la actualidad.

El museo ofrece vistas de Chicago y del lago Michigan, y cuenta con una obra de arte de Idris Kahn titulada 'Sky of Hope' que corona el edificio. El diseño del centro transforma el concepto tradicional de una biblioteca presidencial de carácter archivístico en un extenso campus de 8 hectáreas que ofrece un museo, eventos comunitarios, un huerto de frutas y verduras, una cancha de baloncesto con dimensiones reglamentarias de la NBA y una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago.

El expresidente Barack Obama ha realizado desafíos promocionales antes de la apertura, incluyendo jugar Wordle con Stephen Colbert y zanjar su disputa con la estrella de la NBA Anthony Edwards. El centro está llamado a convertirse en una importante institución y destino cultural, y su gestión corre a cargo del sector privado, específicamente de la organización sin fines de lucro Fundación Obama





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