El Cementerio de Pájaros: Reflexiones sobre la Muerte y el Vuelo Truncado

Un relato personal sobre la costumbre de enterrar aves fallecidas en un jardín, reflexionando sobre la muerte, la fragilidad de la vida y la conexión emocional con la naturaleza. El autor comparte su experiencia de construir un cementerio de pájaros, detallando los rituales de entierro y las emociones asociadas a la pérdida de estas pequeñas criaturas.

No parece el momento más adecuado para hablar de pájaros y muerte, especialmente durante el Delta Birding Festival, la popular feria de observación de aves. Sin embargo, las cosas ocurren cuando deben ocurrir, y el hallazgo de un petirrojo fallecido bajo una ventana en Viladrau me obligó a reflexionar.

El impacto contra el cristal, evidente por las plumitas adheridas, me recordó la escena de la película Crash de David Cronenberg y la muerte de Jane Mansfield, e incluso me hizo pensar en la cita de Blake sobre el sufrimiento de un petirrojo. Tras tomar el cuerpo en mis manos, lo que hice fue proceder a su entierro. \Desde hace dos décadas, la muerte de aves en mi hogar implica un ritual de sepelio en un rincón del jardín, transformado en un cementerio de pájaros. La idea de ver a estas criaturas, sustraídas al cielo, descomponiéndose en el suelo me resultaba inaceptable. Inspirado por la literatura, desde Catulo hasta Alcuino de York, y consciente de que la muerte de los pájaros es un tema recurrente, me dedico a honrar a estas pequeñas criaturas. El primer enterramiento fue el de un herrerillo capuchino, y desde entonces he registrado veintiún pájaros más en este particular camposanto. Cada enterramiento es meticulosamente documentado en una libreta, donde se detalla la especie, la causa de la muerte, la fecha y el lugar exacto del sepelio. \Con el tiempo, los rituales se han ido intensificando. Cada entierro se ha convertido en una ceremonia: los pájaros se colocan con la cabeza orientada al sol poniente, cubiertos con corteza de árbol a modo de ataúd, y acompañados de pienso o alpiste. Una piedrecita y un trozo de flecha rota simbolizan el vuelo truncado. Aunque algunos enterramientos son más rutinarios, otros me conmueven profundamente, como el del agateador, víctima de un accidente tras ser rescatado de las garras de un gato. La experiencia de sentir la vida escaparse de un ave, como decía Jo Nesbo, es muy triste, y especialmente cuando se trata de especies que aprecio, como el herrerillo azul o el trepador azul, siendo este último el que más adoro





elpais_cultura / 🏆 10. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Aves Muerte Rituales Naturaleza Literatura

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Trump designa como organización terrorista al movimiento 'Antifa' en EEUU tras la muerte de KirkEl presidente estadounidense indicó que su decisión busca “proteger a los ciudadanos” e insistió en responsabilizar a la “izquierda radical” por el asesinato en Utah del activista ultra Charlie Kir...

Leer más »

La ABC fulmina «indefinidamente» el programa de Jimmy Kimmel (para regocijo de Trump)La ABC argumenta que las palabras de Jimmy Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk han sido las que han propiciado el 'apagón' de su programa.

Leer más »

La Sagrada Familia alcanzará su cúspide en 2026, año del centenario de la muerte de GaudíSí, pero...: Sigue sin resolverse la polémica por la futura escalinata de la fachada de la Glòria, que el el presidente delegado de la Junta Constructora no descarta que pueda acabar judicializada.

Leer más »

Cristina Fernández Cubas: «La muerte le pasa a todo el mundo, tampoco hay que ponerse paranoica»Tras más de diez años de silencio, la gran maestra del cuento vuelve a las librerías con 'Lo que no se ve', un libro que podría resumir toda su obra

Leer más »

'Vida ávida': la palabra y la muerte reunidas en el legado poético de Ángel GuindaLa poesía reunida de Guinda, marcada por el duelo, el deseo y una fe radical en la palabra, es un testamento vital de libertad, ética y rebeldía.

Leer más »

Israel planea una ofensiva en Ciudad de Gaza 'sin precedentes' y Hamas amenaza que será 'un cementerio para los soldados israelíes'Perdida la batalla en la arena diplomática y con el frente negociador de tregua tocado, pero no hundido, tras su ataque contra el liderazgo de Hamas en Qatar, Israel sigue su...

Leer más »