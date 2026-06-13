El catedrático Adrián Todolí publica un libro sobre sobrecarga laboral y propone límites legales para proteger la salud

Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, analiza en su nuevo libro el aumento de la sobrecarga laboral y sus efectos en la salud y la vida personal. Con datos que muestran más de 840.000 muertes anuales por riesgos laborales, el autor señala que la intensidad del trabajo impide desconectar y constituye una vulneración de derechos fundamentales. Propone usar la tecnología para establecer límites máximos de carga, individualizados, y adaptar prácticas de sectores como la aviación a otros ámbitos como la medicina.

Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, aborda en su último libro el problema de la sobrecarga laboral y sus consecuencias en la salud y la vida de las personas.

Según datos citados, más de 840.000 personas mueren cada año a nivel mundial por riesgos relacionados con largas jornadas, estrés y alta intensidad en el trabajo. En España, la mitad de la población afirma estar expuesta a presiones de tiempo o sobrecarga laboral. Este jurista defiende que la sobrecarga de trabajo constituye una vulneración de derechos fundamentales y no solo un problema de salud, sino también un factor que genera una sociedad cansada y descontenta.

La razón principal de su investigación es la constatación de que la sociedad está sobrecargada de trabajo, un fenómeno que ha aumentado significativamente en los últimos años. El marco preventivo debe ser jurídico, siguiendo la tradición de los sindicatos de transformar reivindicaciones en normas.

Aunque históricamente se reguló la jornada laboral bajo la premisa de que ocho horas de trabajo permitían ocho horas de ocio y ocho de descanso, hoy esa ecuación falla: incluso con jornadas formales de ocho horas, la alta intensidad o la carga mental impiden disfrutar del tiempo libre, ya que el trabajador llega agotado o estresado y no puede desconectar. Entre las propuestas concretas de Todolí se encuentra establecer límites máximos de carga de trabajo, utilizando la tecnología para monitorear la energía consumida, similar a lo que ya ocurre en algunos países como Polonia para trabajos físicos, donde se fijan rangos de kilojulios.

Para trabajos del conocimiento, se podrían adaptar métodos como los usados en pilotos de avión, que miden la carga mental para prevenir accidentes. Se pregunta por qué no se aplica esto a médicos o a otros trabajadores, cuyas vidas y salud también están en riesgo. Existe la tecnología para individualizar los límites, considerando que personas con ritmos cardíacos distintos pueden tolerar cargas diferentes, y que la Ley de Prevención ya exige una evaluación individualizada, no general.

Sin embargo, persiste el temor a que las empresas accedan a demasiados datos personales, lo que frena la implementación





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