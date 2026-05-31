El castillo de Loarre, la fortaleza románica mejor conservada de España y Europa

El castillo de Loarre es considerado la fortaleza románica mejor conservada de España y Europa. Construido en el siglo XI, conserva torres, murallas, iglesia y cripta, integrados en la roca como defensa natural.

El castillo de Loarre, en Huesca, es considerado la fortaleza románica mejor conservada de España y de Europa. Construido en el siglo XI, conserva torres, murallas, iglesia y cripta, integrados en la roca como defensa natural.

Está situado junto al Monumento Natural de los Mallos de Riglos, un enclave geológico y ecológico donde habitan grandes rapaces como el quebrantahuesos. El castillo de Loarre permite disfrutar de una escapada en plena naturaleza, rodeado de paisajes geológicos impresionantes. La visita al castillo funciona porque no obliga a imaginarlo todo, ya que el recinto todavía transmite la lógica de una fortaleza de frontera.

El castillo queda cerca del Reino de los Mallos, uno de los paisajes geológicos más llamativos del Prepirineo aragonés, donde la piedra cambia completamente la escapada. La gran percha natural está en el Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba. El Gobierno de Aragón lo define por sus claros, porque sus paredes y cortados sirven de refugio a aves rupícolas como buitre leonado, quebrantahuesos, alimoche, halcón peregrino y treparriscos.

El castillo mejor conservado de España: del siglo X, construido en piedra caliza y con un museo del vino en su interior. La protección oficial llegó precisamente por ese valor natural y geomorfológico. La Red Natural de Aragón destaca sus formaciones verticales sobre conglomerados y su elevado interés paisajístico dentro de uno de los enclaves más conocidos de la comunidad.

Loarre permite vender una escapada de castillo, pero con una percha científica muy clara: románico medieval, roca caliza, geología prepirenaica y paisaje natural impresionante





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