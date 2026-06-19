El castillo de Carlos V en Jarandilla de la Vera: un Parador con historia en un vergel extremeño

El castillo que acogió al emperador Carlos V antes de su retiro en Yuste es hoy un Parador en Jarandilla de la Vera, rodeado de un paisaje verde y frondoso gracias al microclima de la Sierra de Gredos. Un lugar donde la historia, la naturaleza y la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia única.

En el corazón de la comarca de La Vera, al norte de Extremadura , se alza un castillo que guarda entre sus muros siglos de historia.

Esta fortaleza, que en el siglo XVI acogió al emperador Carlos V antes de su retiro definitivo en el monasterio de Yuste, es hoy uno de los Paradores más emblemáticos de la región. Lejos de la imagen seca y calurosa que a menudo se asocia con Extremadura, Jarandilla de la Vera sorprende al visitante con un paisaje verde y frondoso, bañado por gargantas de agua cristalina y protegido por la imponente Sierra de Gredos.

Este microclima especial, con una temperatura media anual de 18 grados, convierte la zona en un auténtico vergel donde crecen castaños, robles y frutales de todo tipo. La directora del Parador, Natalia, llegó aquí desde Málaga y confiesa que al ver el castillo y su entorno exclamó: 'Esto es la segunda Galicia'. No es una exageración: la humedad, la vegetación exuberante y el sonido del agua corriente recuerdan a los paisajes del noroeste peninsular.

El castillo, construido originalmente como fortaleza-palacio por los Condes de Oropesa, conserva su doble carácter defensivo y residencial. Al atravesar la entrada principal, el visitante accede al Patio de Armas, corazón del Parador, donde el suelo de piedra, la galería porticada y el aljibe central invitan a detenerse y contemplar los escudos nobiliarios que adornan los muros. Entre ellos destacan los de los Álvarez de Toledo y Figueroa, señores del condado, así como cruces de la Orden de Calatrava.

Cada piedra cuenta una historia de poder, alianzas y linajes que han dejado su huella en el edificio. Francisco Javier Hormigo, responsable de recepción con 25 años de experiencia, recomienda a los huéspedes explorar cada rincón del Parador: los salones imperiales como el Salón Emperador o el Salón Isabel de Portugal, la terraza galería con vistas a la sierra, y los restos arqueológicos descubiertos bajo la entrada principal.

Desde lo alto de la torre, la vista panorámica de Jarandilla y sus alrededores es espectacular: tejados rojizos, campos verdes y la silueta de Gredos al fondo. En primavera y verano, es habitual ver cigüeñas anidando en los árboles cercanos, mientras los primeros vuelos de las crías llenan el cielo.

La comarca de La Vera ofrece además un sinfín de rutas de senderismo por gargantas como la del Jaranda, donde el agua forma toboganes naturales y pozas ideales para el baño. Los pueblos cercanos, como Garganta la Olla o Piornal, conservan la arquitectura tradicional de piedra y madera, y en sus plazas aún se respira la calma de otros tiempos.

La gastronomía local, con el pimentón de La Vera como producto estrella, completa una experiencia que combina historia, naturaleza y cultura. Así, el Parador de Jarandilla de la Vera no es solo un lugar para dormir: es un viaje al pasado, un refugio de paz y un punto de partida para descubrir una de las comarcas más bellas de España.

Quien llega buscando el legado de Carlos V se encuentra con un tesoro mucho mayor: un rincón donde el tiempo parece haberse detenido, y donde cada piedra, cada árbol y cada garganta cuentan una historia que merece ser escuchada





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