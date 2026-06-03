El caso Zapatero y Plus Ultra sacude al PSOE: la UDEF sospecha que la SEPI eliminó pruebas y el chavismo abandona al ex presidente

La investigación judicial por el rescate de Plus Ultra amplía su foco hacia la SEPI, mientras la justicia de EE.UU. colabora con datos clave. Zapatero, imputado, ve cómo Venezuela le da la espalda. Además, el PSOE busca un chófer de confianza en plena crisis.

En un contexto de creciente controversia, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ( UDEF ), ha puesto en el punto de mira la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Las sospechas apuntan a que este ente público pudo haber eliminado documentación crucial relacionada con las ayudas estatales concedidas a la compañía, un extremo que se investiga en el marco de una causa judicial más amplia que involucra a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta línea de investigación se suma a la que ya sigue la justicia estadounidense, que ha aportado datos clave para desentrañar una supuesta trama de influencias y desestabilización de causas judiciales, en la que aparentemente estarían implicados miembros del entorno del PSOE.

La magnitud de la investigation ha llevado incluso al cese de una magistrada que tenía asignadas las carpetas de cooperación judicial internacional con Francia y Suiza, un movimiento que las fuentes consultadas relacionan directamente con el caso Plus Ultra y con la negativa a seguir colaborando en aspectos sensibles. En el centro de la tormenta política se encuentra la figura del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Policía, durante un registro en su despacho, encontró una caja fuerte con joyas que el ex mandatario justificó como "herencia" de su mujer o como "regalos de viajes". Este hallazgo, que alimenta las sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito, se produce en un momento en que Zapatero es señalado por su supuesta implicación en una red que, según la Fiscalía, actuaba bajo el liderazgo de Santos Cerdán, ex coordinador de la campaña electoral del PSOE.

El objetivo de esta estructura habría sido influir y desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a miembros o intereses del partido. La gravedad de las imputaciones ha tenido consecuencias inmediatas en el ámbito internacional, particularmente en Venezuela, régimen con el que Zapatero mantuvo una estrecha relación de mediación. La dictadura presidida por Nicolás Maduro, y comandada en el ámbito de la información por Delcy Rodríguez, ha borrado de un plumazo toda referencia pública a Zapatero.

El hombre que hace apenas dos meses era alabado como "el campeón de la paz" por la propaganda chavista ha desaparecido del vocabulario oficial. Ni la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ni el ministro de Información Jorge Rodríguez, ni el poderoso Diosdado Cabello, ni ninguno de los medios controlados por el régimen han dedicado una sola palabra al asunto.

Esta censura absoluta es interpretada por la prensa independiente y la oposición venezolana como una clara señal de cooperación encubierta con Estados Unidos, un intento de desvincularse por completo de una figura ahora tóxica y bajo investigación severa. Mientras el PSOE intenta gestionar el daño reputacional de esta doble crisis, la internacional y la doméstica, en su propia sede federal en Ferraz se han visto obligados a tomar una medida insólita: buscar un nuevo chófer.

Según ha confirmado este diario, la organización ha lanzado una oferta de trabajo interna y dirigida a su militancia para cubrir una vacante temporal de conductor para autoridades del partido. El perfil solicitado es revelador: no solo se pide experiencia, sino que el candidato debe "saber del PSOE y de la actualidad política".

Esta exigencia ha generado una gran curiosidad y comentarios en los círculos socialistas, interpretándose como un intento de contar con un colaborador de máxima confianza en un puesto de extrema discreción, justo cuando la Guardia Urbana y la judicatura escrutan cada vez más los movimientos y las relaciones de los dirigentes. La búsqueda de este "nuevo Koldo" -en referencia al controvertido asesor del ex ministro José Luis Ábalos- subraya la necesidad percibida por la dirección del partido de reforzar los protocolos de seguridad y reserva en el manejo de sus dirigentes.

En otro orden de cosas, y en plena víspera del viaje de la selección española de fútbol a Estados Unidos para disputar el Mundial, su seleccionador, Luis de la Fuente, ha concedido una entrevista a ABC. El técnico se define a sí mismo como "un hombre honrado, seguro y leal", afirmando ser "fiel a lo que tiene que defender" y asegurando que es "natural y optimista por naturaleza".

Sus declaraciones, que聚居 en el plano personal y de valores, aparecen en un contexto deportivo menos convulso que el político, ofreciendo un contraste marcado con los sucesos que monopolizan la actualidad informativa





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