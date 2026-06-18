El expresidente socialista no logró cambiar las dudas del instructor sobre los pagos de más de 800.000 euros a sus hijas de empresas vinculadas a sus negocios.

El caso Zapatero sigue sin aclarar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. El expresidente socialista no logró cambiar las dudas del instructor sobre los pagos de más de 800.000 euros a sus hijas de empresas vinculadas a sus negocios.

El juez José Luis Calama respondió que los indicios siguen intactos después de la declaración de Zapatero. El expresidente no presentó documentación o explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. El juez instructor descartó imponer medidas cautelares a Zapatero, pero dejó claro que no ha creído sus explicaciones. La Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por informes inexistentes que se presentaban como 'verbales'.

El expresidente también no explicó el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada. Las tablas perjudican al expresidente y los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero. El caso Zapatero dio una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente, pero las sospechas del juez siguen intactas





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