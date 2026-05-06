El caso Sijena: arte, poder e identidad en un conflicto patrimonial sin resolver

El historiador Albert Velasco analiza en su nuevo libro la compleja disputa entre Cataluña y Aragón por las pinturas murales del monasterio de Sijena, un conflicto que trasciende lo jurídico y refleja tensiones históricas y políticas. El libro repasa la historia de las pinturas desde la Guerra Civil hasta los litigios actuales, denunciando presiones e injerencias en el ámbito técnico.

El caso Sijena sigue siendo uno de los conflictos patrimoniales más sensibles y polarizados del Estado, con la disputa entre Cataluña y Aragón por la titularidad de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio, conservadas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Más allá del debate sobre su conservación y un posible traslado, el litigio ha adquirido una fuerte dimensión política e institucional. En este sentido, el historiador del arte Albert Velasco apunta directamente a la gestión del conflicto y denuncia presiones e injerencias en los espacios técnicos, que deben evaluar o posicionarse por el futuro de este patrimonio. El académico de número de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi acaba de publicar Les pintures de Sixena.

Un foc que encara crema (Pòrtic), y nos atiende después de un Sant Jordi donde ha recibido las primeras impresiones de los lectores. En el libro analiza la compleja relación entre arte, poder e identidad en España, y repasa la historia de las pinturas, desde el incendio de 1936, cuando fueron rescatadas por un equipo de catalanes en plena Guerra Civil Española, hasta los litigios judiciales del siglo XXI entre Cataluña y Aragón.

Velasco subraya que el conflicto no es solo jurídico, sino que refleja tensiones históricas y políticas más profundas. Las pinturas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Aragón en 2012, han sido objeto de múltiples demandas y recursos legales, con sentencias contradictorias que han alimentado el debate. El historiador critica la instrumentalización del patrimonio por parte de las instituciones y advierte de los riesgos de convertir el arte en un arma política.

En su obra, Velasco también aborda el papel de los expertos en estos conflictos, señalando que su independencia y neutralidad a menudo se ven comprometidas por las presiones externas. El libro, que combina rigor académico y narrativa accesible, ha generado un intenso debate en el mundo del arte y la cultura, especialmente en Cataluña y Aragón, donde el caso Sijena sigue siendo un tema de gran relevancia social y política





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